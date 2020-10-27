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27.10.2020 21:45
Рубрика: Спорт

Миссия выполнена

Хабиб привез чемпионский пояс в Россию
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 243(8297)
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вернулся на родину, в Дагестан, после победы над американцем Джастином Гэтжи.

Сразу после поединка, который прошел на "Бойцовском острове" в Абу-Даби, Хабиб объявил о том, что завершает карьеру, так как не хочет выходить в октагон без своего отца и тренера, которого не стало минувшим летом. В своем первом интервью Нурмагомедов подчеркнул, что принял правильное решение.

Фото: Getty Images/UFC/ РИА Новости
Нурмагомедов посвятил отцу победу в своем последнем бою

- Считаю, сейчас самое лучшее и подходящее время, чтобы на пике уйти, а это не каждый может, - речь Нурмагомедова опубликована в аккаунте правительства Республики Дагестан в Instagram. - Я сделал достаточно в этом виде спорта, чтобы считаться лучшим. Моя миссия выполнена.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов

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