Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вернулся на родину, в Дагестан, после победы над американцем Джастином Гэтжи.

Сразу после поединка, который прошел на "Бойцовском острове" в Абу-Даби, Хабиб объявил о том, что завершает карьеру, так как не хочет выходить в октагон без своего отца и тренера, которого не стало минувшим летом. В своем первом интервью Нурмагомедов подчеркнул, что принял правильное решение.

- Считаю, сейчас самое лучшее и подходящее время, чтобы на пике уйти, а это не каждый может, - речь Нурмагомедова опубликована в аккаунте правительства Республики Дагестан в Instagram. - Я сделал достаточно в этом виде спорта, чтобы считаться лучшим. Моя миссия выполнена.