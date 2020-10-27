Одобрен проект об ускорении переселения из аварийного жилья

Проект разработан во исполнение поручения президента РФ по итогам совещания по вопросам развития строительной отрасли от 16 апреля 2020 года.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, подчеркнул, что принятие закона позволит эффективнее реализовать региональные программы расселения аварийного жилищного фонда. "Благодаря этому удастся решить сразу несколько задач: главную - люди быстрее переедут в современное жилье, а также создать новые рабочие места в строительной и смежных отраслях, стимулировать развитие региональной инфраструктуры", - заявил спикер, которого цитирует пресс-служба ГД.

Поправки расширяют возможности Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Он сможет привлекать кредитные и иные заемные средства и направлять их на поддержку регионов для ускоренной реализации программ расселения аварийного жилья. Кроме того, фонд сможет оказывать финансовую помощь субъектам РФ сверх установленного лимита.

Прописывается также норма на случай, если регион завершит программу досрочно - то есть расселит все аварийное жилье, признанное таковым до 1 января 2017 года. Если субъект Федерации не исчерпает установленный на эти цели лимит поддержки, то он сможет подать заявку на привлечение оставшихся средств для расселения жилья, которое было признано аварийным уже после указанной даты. "А это значит - большее количество семей получат новые квартиры", - прокомментировал это положение Вячеслав Володин.

Авторами проекта выступили депутаты фракции ЕР - лидер фракции Сергей Неверов, первый зампред фракции Андрей Исаев и член фракции, первый зампред комитета ГД по ЖКХ Сергей Пахомов. По расчетам инициаторов, такой закон позволит существенно сократить срок ожидания очереди на расселение.