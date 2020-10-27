Оклады судей в следующем году не будут увеличены

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, отменяющий на 2021 год ежегодную индексацию должностных окладов судей.

Ранее планировалось, что с 1 октября следующего года оклады судей вырастут на 4%. Принятие закона, по оценке кабмина, позволит сэкономить 1,3 млрд рублей за три месяца 2021 года и 5,2 млрд рублей за весь 2022 год.

Средства необходимы на выполнение поручений президента и реализацию федерального плана по борьбе с ухудшением экономической ситуации в связи пандемией, объяснила депутатам первый замглавы Минфина Татьяна Нестеренко.