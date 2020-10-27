Эксперты аналитической компании Counterpoint Research опубликовали рейтинг самых надежных смартфонов на базе Android. При составлении списка учитывались сразу четыре критерия.
Смартфоны оценивались по следующим параметрам: программное обеспечение, обновления системы безопасности, качество сборки и рекомендации для корпоративного использования.
Лидером рейтинга второй год подряд стала компания Nokia. В Counterpoint Research отмечают, что в условиях пандемии люди стали пользоваться смартфонами в корпоративных целях чаще, чем раньше, и обновления безопасности Android стали играть ключевую роль, поскольку производители должны заботиться о защите данных.
Второе место после Nokia заняли смартфоны OnePlus, которая входит в китайский холдинг BBK, на третье исследователи поставили Samsung.