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Определен самый надежный в мире смартфон на Android. И это не Xiaomi

Текст:   Антон Благовещенский
27.10.2020,  
13:23

Эксперты аналитической компании Counterpoint Research опубликовали рейтинг самых надежных смартфонов на базе Android. При составлении списка учитывались сразу четыре критерия.

Смартфоны оценивались по следующим параметрам: программное обеспечение, обновления системы безопасности, качество сборки и рекомендации для корпоративного использования.

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Лидером рейтинга второй год подряд стала компания Nokia. В Counterpoint Research отмечают, что в условиях пандемии люди стали пользоваться смартфонами в корпоративных целях чаще, чем раньше, и обновления безопасности Android стали играть ключевую роль, поскольку производители должны заботиться о защите данных.

Второе место после Nokia заняли смартфоны OnePlus, которая входит в китайский холдинг BBK, на третье исследователи поставили Samsung.

Доли различных версий ОС Android на смартфонах ведущих производителей. Фото: Counterpoint Research
Частота выпуска обновлений для системы безопасности для популярных смартфонов. Фото: Counterpoint Research
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