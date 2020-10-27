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27.10.2020 10:56

Опубликован отчет о занятости всех этнических групп Синьцзяна

Недавно один из американских сенаторов представил проект "Закона о предотвращении принудительного труда в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР)". Согласно документу, действующие в Синьцзяне учебные центры и связанные с регионом компании по всему Китаю якобы проводят политику т. н. "масштабного принудительного труда", сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

Соответствующие аналитические центры в США и Австралии также поспешили опубликовать отчеты, в которых говорится, что под предлогом планов сокращения бедности и безработицы Китай якобы принуждает уйгуров, казахов и другие этнические меньшинства СУАР к труду.

На самом деле, по сообщению государственных СМИ КНР, правительство и партия Китая всегда настаивали на том, что право людей на достойный труд и достойную жизнь, а также личностное развитие, является первоочередной целью государства. Занятость в КНР - это важнейший фактор обеспечения личного, семейного и общенародного благосостояния. В последние годы за счет реализации комплекса мер в сфере занятости и сокращения бедности в Синьцзяне значительно сократилась безработица, выросли уровень жизни и реально располагаемые доходы представителей всех проживающих в СУАР этнических групп.

Принимая во внимание два вышеупомянутых противоположных заявления, группа социологов Исследовательского института прав человека из Юго-Западного университета политики и права КНР решили провести в Синьцзяне расследование, чтобы прояснить ситуацию и представить широкой общественности достоверную информацию.

Коллектив социологов прояснил следующие факты. Во-первых, из-за плохих природных условий и труднодоступности населенных пунктов СУАР, несбалансированной промышленной структуры, серьезной нехватки рабочих мест, продолжающегося снижения доли добавленной стоимости сельскохозяйственной промышленности, избытка сельскохозяйственной рабочей силы в сельских районах, недостаточной квалификации трудящихся, большого разрыва в доходах между сельскими и городскими жителями в Синьцяне и по ряду других причин проблема ликвидации бедности в регионе по-прежнему очень актуальна.

Во-вторых, быстрое развитие вторичной и третичной промышленности в Синьцзяне увеличило количество рабочих мест и спрос на рабочие руки, предоставив больше возможностей для трудоустройства населению. Увеличение реально располагаемых доходов городских жителей в СУАР в основном связано с заработной платой, получаемой при занятости во вторичной и третичной промышленности, развитие которой способствовало процветанию и развитию региональной экономики. Это соответствует мировому опыту сокращения бедности.

В-третьих, все трудящиеся Синьцзяна принимают решение повысить квалификацию в учебных центрах и отправиться в другие регионы на заработки исключительно на добровольной основе. Такие решения принимаются, поскольку это позволяет трудящимся улучшить благосостояние, повысить качество жизни своей и своих близких и получить больше возможностей для личностного развития.

И, наконец, в-четвертых, Китай разработал законы и комплексные меры поддержки, направленные на защиту прав и интересов трудящихся. В соответствии с действующим законодательством в КНР строго запрещается любое принуждение к труду, эксплуатация и нарушение прав трудящихся.

Результаты исследования показывают, что т. н. "отчеты" некоторых аналитических центров США и Австралии являются ложными. Они сфабрикованы с целью очернения имиджа КНР на международной арене. Политика правительства Китая в области занятости и борьбы с бедностью является важной мерой по выполнению соответствующих целей и задач ООН, полностью соответствует требованиям международных конвенций и играет важную позитивную роль в искоренении нищеты и бедности в Синьцзяне.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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