От гриппа в России прививки сделали уже почти 44 миллиона человек

В стране наблюдается обычный для осеннего сезона подъем острых респираторных вирусных инфекций, при этом ситуация по гриппу остается на межэпидемическом уровне, прививки от гриппа сделали уже более 43,8 млн человек. Об этом сообщили сегодня в Роспотребнадзоре.

Грипп пока до Европейского региона не дошел: по данным ВОЗ, активность вирусов гриппа в европейских странах в настоящее время остается на межэпидемическом уровне. Что касается России, в последнюю неделю (19-25 октября), как и на предыдущих неделях, регистрируется заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями, уточнили в ведомстве.

Курсируют главным образом респираторные вирусы не гриппозной этиологии (парагрипп, аденовирусы, РС-вирусы и др.). По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 38 регионах, преимущественно за счет взрослого населения.

В Роспотребнадзоре также напомнили, что вакцинация от гриппа продолжается во всех регионах, и на данный момент привито уже более 43,8 млн человек, что составляет 29,9 процента от численности населения страны.