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27.10.2020 09:43
Рубрика: Общество

От гриппа в России прививки сделали уже почти 44 миллиона человек

Текст: Ирина Невинная

В стране наблюдается обычный для осеннего сезона подъем острых респираторных вирусных инфекций, при этом ситуация по гриппу остается на межэпидемическом уровне, прививки от гриппа сделали уже более 43,8 млн человек. Об этом сообщили сегодня в Роспотребнадзоре.

Фото: iStock
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Грипп пока до Европейского региона не дошел: по данным ВОЗ, активность вирусов гриппа в европейских странах в настоящее время остается на межэпидемическом уровне. Что касается России, в последнюю неделю (19-25 октября), как и на предыдущих неделях, регистрируется заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями, уточнили в ведомстве.

Курсируют главным образом респираторные вирусы не гриппозной этиологии (парагрипп, аденовирусы, РС-вирусы и др.). По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 38 регионах, преимущественно за счет взрослого населения.

В Роспотребнадзоре также напомнили, что вакцинация от гриппа продолжается во всех регионах, и на данный момент привито уже более 43,8 млн человек, что составляет 29,9 процента от численности населения страны.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Прививки и вакцинация

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