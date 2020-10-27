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27.10.2020 13:30
Рубрика: Экономика

Отсутствие отдельных лекарств было выявлено менее чем в 18% аптек РФ

Текст: Светлана Ментюкова
Отсутствие отдельных лекарственных препаратов было выявлено менее, чем в 18% городских аптек. Об этом говорится в исследовании доступности препаратов в крупнейших регионах России, проведенном организацией "Общественная потребительская инициатива" (исследование ОПИ имеется в распоряжении "РГ").
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

"Было проверено более 120 аптечных учреждений (включая крупнейшие сети аптек - прим. "РГ") по всей стране. В результате исследования, эпизодическое отсутствие отдельных препаратов было выявлено менее чем в 18% изученных объектов, что нивелировалось возможностью приобрести необходимые лекарства в соседних аптеках", - подчеркивается в исследовании.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Минздрав: В лечебных учреждениях дефицита лекарств против COVID-19 нет

Там также отмечается, что среди городов, в которых проводилось исследование, наилучшие показатели по обеспеченности лекарствами продемонстрировали аптечные организации в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Перми и Уфе, проблемы с ассортиментом чаще всего встречались в фармацевтической рознице Иркутска, Кемерово, Омска и Оренбурга.

В ОПИ также назвали причины, по которым возникают временные перебои с ассортиментом. "Было установлено, что основные проблемы с приобретением отдельных препаратов вызваны, в первую очередь, повышенным спросом в связи с пандемией, а также тем, что некоторые аптеки неверно рассчитали спрос на противовирусные препараты и не заказали достаточный объем", указывают исследователи.

Менее значимым, но достаточно часто встречающимся в аптеках фактором, отмечают в ОПИ, стало неправильно настроенное программное обеспечение касс (в частности, для продажи маркированных лекарств). "Опрос провизоров показал, что трудности в работе с маркированными лекарствами встречаются менее чем у 10% аптек. Проблемы в этой части связаны с выбором администрацией ненадлежащего программного обеспечения или с некорректной настройкой, что, по словам продавцов, решается переходом на правильный софт либо обновлением до актуальной версии, однако не всегда своевременно обеспечивается", - говорится в исследовании.

По словам председателя ОПИ Олега Павлова, в целом оперативное исследование показало, что жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП), а также лекарства, рекомендованные Минздравом для лечения COVID-19, свободно доступны во всех регионах РФ. "Из-за опасений граждан и приобретения ими значительного количества лекарств "про запас", иногда требуется чуть больше усилий для покупки", - прокомментировал он результаты исследования.

Исследование доступности препаратов в крупнейших регионах России было проведено в связи с сообщениями о дефиците лекарств в некоторых регионах.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Все о перечнях лекарств

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