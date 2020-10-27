Парламентарии стран БРИКС обсудили борьбу с COVID-19

Во вторник председатель Госдумы провел заседание VI парламентского форума БРИКС в режиме видеосвязи. В 2020 году Россия председательствует в объединении.

Вячеслав Володин зачитал обращение президента РФ Владимира Путина. Российский лидер назвал взаимодействие по линии парламентов важной составляющей партнерства в рамках БРИКС. Он также считает, что в нынешних условиях особого внимания парламентариев "требует сопряжение национальных законодательных инициатив в области здравоохранения, социальной защиты граждан и восстановления экономического роста в условиях пандемии коронавирусной инфекции".

Угроза распространения COVID-19 требует "своевременного реагирования" мирового сообщества, отметил Вячеслав Володин. "Но вместо этого мы видим, как пандемия становится еще одной сферой политической конфронтации и недобросовестной конкуренции", - отметил он. Еще в 2015 году главы государств "пятерки" определили курс на взаимодействие в борьбе с инфекционными заболеваниями. "Потенциал стран БРИКС в этой сфере уникален: Китай и Индия являются одними из главных поставщиков лекарственных препаратов на мировом рынке, ЮАР обладает крупнейшей медицинской промышленностью на Африканском континенте, Бразилия - в Латинской Америке", - отметил Володин.

"Российская наука многого добилась в области исследования проблем вирусологии и микробиологии. Наша страна создала и зарегистрировала две вакцины от коронавируса. На подходе - регистрация третьей", - подчеркнул он.

"Совместные действия стран БРИКС по производству вакцины от коронавируса, в том числе на основе российской разработки "Спутник V", - яркий пример партнерства, взаимопомощи и поддержки", - считает Володин. Напомним, Россия заключила соглашение с Индией на производство препарата, предварительная договоренность достигнута с Бразилией.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая также приняла участие в заседании, считает, что надо "организовать целевую группу БРИКС по устойчивому экономическому развитию в период после пандемии COVID-19". Она напомнила, что "Россия оказала помощь более чем 40 странам в борьбе с инфекцией". "Мы знаем, что подобные проекты осуществляются и нашими партнерами по БРИКС", - отметила спикер СФ и предложила коллегам поддержать российские инициативы в борьбе с эпидемиями.

Речь идет о создании комплексной системы раннего предупреждения рисков возникновения массовых инфекционных заболеваний, а также о подписании пятистороннего меморандума по вопросам нормативного регулирования медицинской продукции. "Рассчитываем, что все эти предложения получат поддержку", - добавил Матвиенко.