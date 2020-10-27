Пекин опроверг заявления Помпео о "долговых ловушках"

В Пекине отмечают, что попытки Помпео посеять раздор между Китаем и этими странами не принесут ожидаемых результатов, а станут еще одним доказательством лживой американской дипломатии.

По данным на май 2020 года 138 стран и 30 международных организаций подписали с Китаем соглашения о сотрудничестве в реализации инициативы "Один пояс и один путь". Однако некоторые американские политики, исходя из менталитета "холодной войны", раздувают слухи о так называемых "долговых ловушках", которые якобы устраивает Китай своим партнерам. Так США пытаются вбить клин в международное сотрудничество Китая.

В последнее время во время визитов в Европу и в ходе участия в международных конференциях Майк Помпео вел постоянное запугивание, говоря, что китайские кредиты странам инициативы "Один пояс и один путь" обернутся огромными долговыми обязательствами и станут долговой ловушкой. Однако во многих странах скептически относятся к подобным заявлениям американского госсекретаря. Так, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в начале этого месяца во время встречи с Помпео высоко оценил китайскую инициативу "Один пояс и один путь". На днях президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса подчеркнул: "Суждения о "долговой ловушке, которую Китай якобы устроил Шри-Ланке, чтобы держать страну под контролем, не соответствуют действительности. Китай внес весомый вклад в строительство инфраструктуры в нашей стране".

С 2013 года, то есть с момента выдвижения инициативы "Один пояс и один путь", Китай на основе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды ведет широкое сотрудничество с развивающимися странами. До сих пор ни одна страна не попала в так называемую "долговую ловушку" в результате взаимодействия с Китаем. Согласно статистике Международного валютного фонда, к концу 2019 года около 40 процентов африканских стран находятся в долговом кризисе, однако кредиторами большинства из этих стран выступают банки и предприятия США и Европы. Как говорится в статье ведущего издания Зимбабве The Herald: "Только сами США загнали эту страну в долговую ловушку".

Сегодня пандемия наносит серьезный удар по глобальному экономическому развитию, тем самым усугубляя долговое бремя развивающихся стран. Для того чтобы оказать помощь этим странам, Китай, с одной стороны, принимает активное участие в Плане "Двадцатки" по отсрочке платежей по задолженности 73 беднейших стран мира, а с другой - прилагает активные усилия по реализации инфраструктурных проектов в рамках инициативы "Один пояс и один путь" в интересах развивающегося мира. С января по сентябрь этого года инвестиции китайских предприятий в экономику некоторых районов заметно возросли, в частности рост был отмечен в странах инициативы "Один пояс и один путь". Это в полной мере свидетельствует о том, что китайская интеграционная инициатива - это не "долговая ловушка", а возможность для развития в условиях пандемии.

Во время турне Майка Помпео по странам Южной Азии в Пакистане началось движение поездов по Лахорской линии, которая стала первой линией метро в стране, а также первым крупным проектом в области рельсового транспорта по Договору о создании китайско-пакистанского экономического коридора в рамках инициативы "Один пояс и один путь". Проект предусматривает около 9 тысяч новых рабочих мест для местного населения. Кроме того, железная дорога Китай - Лаос, высокоскоростная автомагистраль Вьентьян - Ванг Вьенг будут завершены в конце 2020-го и 2021 годов. Это внесет кардинальные перемены в экономику Лаоса, где до сих пор не было современных железных дорог и скоростных автомагистралей.

Подобных примеров еще много. Как подчеркивается в статье на сайте испанской газеты Rebelion, инициатива "Один пояс и один путь" - это открытая и постоянно развивающаяся интеграция, это комплекс мер, который способствует многостороннему развитию. Успешное продвижение инициативы в течение семи лет не дает покоя американским политикам, которые все более активно стремятся распространить лживые измышления о так называемой угрозе, которую якобы несет китайский проект.