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27.10.2020 00:00
Рубрика: Спорт

Если плыть, то быстро

Чупков и Чикунова бьют рекорды в Казани
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 242(8296)
Чемпион и рекордсмен мира в плавании брассом Антон Чупков одержал победу на дистанции 100 метров на чемпионате России в Казани.

Чупков финишировал на стометровке за 58,83 секунды и побил свой же национальный рекорд.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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А накануне отличилась 15-летняя Евгения Чикунова. В полуфинальном заплыве на 50 м брассом она установила юношеский рекорд России (30,81). Предыдущее достижение целых 12 лет принадлежало пятикратной чемпионке мира и призеру Олимпийских игр Юлии Ефимовой (31,00).

- Я особо не готовлюсь к 50 м брассом, потому что моя основная дистанция 200 м, - цитирует Чикунову пресс-служба Всероссийской федерации плавания. - В квалификации я проплыла 31,65, это достаточно близко к моему лучшему результату. Тогда я подумала, что может получится установить юношеский рекорд России.

В финале Чикунова выиграла "золото", но с более скромным временем - 31,05.

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