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27.10.2020 18:31
Рубрика: Общество

Почему плохие поступки плохо пахнут

Текст: Юрий Медведев
Наука нередко открывает в давно известном совершенно неожиданные грани: надо только правильно поставить вопрос. Именно это и есть самое главное в работе ученого. Часто к открытиям приводят так называемые "детские вопросы". Например, о чем-то аморальном говорят - "это плохо пахнет". Метафора? Но, может, это вовсе не литературный прием, а реальность? Благо сегодня наука может с самыми разными вопросами "обратиться" напрямую к мозгу и с помощью магнитно-резонансной томографии посмотреть на его ответы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Такие эксперименты провели сотрудники Женевского университета, решившие выяснить, как мозг воспринимает плохие поступки. Для этого группу добровольцев подвергли довольно неприятным и изощренным испытаниям, в частности предлагали понюхать что-то очень противное, вызывающее чувство отвращения. А затем ставили в двойственные с точки зрения морали и этики ситуации.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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Но, как выяснилось, игра стоила свеч. По изменениям активности мозга исследователи обнаружили, что моральное осуждение существенно усиливает чувство отвращения от противного запаха. То есть если вы впали в гнев от чьего-то неэтичного, аморального поступка, то у вас обостряется обоняние. Вдруг можно ощутить неприятные запахи, которые в малых дозах могут витать вокруг.

По мнению авторов работы, это вовсе не случайно: связь между чувством отвращения и моральным осуждением диктуется эволюционной теорией Дарвина. Дурной запах и отвращение, которое от него чувствуешь, означают опасность. Это что-то ядовитое, заразное, сигнализирующее о грозящей беде. Но беду, опасность несет с собой и тот член коллектива, который нарушает моральные нормы социальной группы. Эти нормы появились уже у древнего человека с развитием социальной жизни. Можно сказать, что отвращение к аморальным поступкам помогает удержать социальную группу от распада и повышает шансы выжить тем, кто в нее входит. Ну а мозгу, чтобы научиться чувствовать моральное отвращение, не нужно было изобретать ничего нового - необходимый нейронный аппарат у него уже давно был.

Общество Наука Научный подход с Юрием Медведевым

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