Попова: Новые тест-системы будут обнаруживать антитела на уровне памяти клеток

Пугаться того, что у переболевших нет антител, если они были раньше, преждевременно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на форуме "Здоровое общество".

Она пояснила, что первые тест-системы для определения иммунитета, которые были созданы в начале пандемии, ориентированы на высокий титр антител, который появляется у человека сразу после болезни, а затем исчезает, оставляя в организме небольшое обнаруживаемое в крови количество клеток памяти. Благодаря им, при встрече с вирусом организм всегда сможет вновь выработать необходимое количество антител.

Попова пояснила, что тест-системы, которые будут определять антитела на более низких уровнях, то есть на уровне памяти, сейчас готовятся к регистрации, их еще нет на фармацевтическом рынке.

Также нет и научных исследований, которые доказывали бы, что переболевший человек способен утратить напрочь иммунитет и заболеть повторно. "Поэтому пугаться, что пропали антитела, если человек переболел, не стоит. В организме о них есть память, как об оружии, которое организм уже для себя освоил в борьбе с этим возбудителем", - сказала глава Роспотребнадзора.