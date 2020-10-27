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27.10.2020 03:01
Рубрика: Власть

Посольство РФ выступило против ужесточения США выдачи виз журналистам

Предложенные Министерством внутренней безопасности (МВБ) США меры ужесточения порядка выдачи виз иностранным журналистам являются неоправданным усложнением бюрократических процедур, а также создают искусственные барьеры для нормальной работы СМИ. Об этом заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.

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По мнению российских дипломатов, нововведения, связанные с пересмотром порядка выдачи виз категории "I", серьезно осложнят профессиональную деятельность иностранных СМИ на территории США. Ограничение предельных сроков пребывания не позволит журналистам последовательно освещать локальные события. Они будут вынуждены на значительное время покидать страну для получения новой визы.

В дипмиссии считают, что все это не соотносится с понятиями свободы слова и равного доступа к информации, пишет ТАСС. Также не ясны причины подобных действий, что не позволяет оценить их практическую значимость. "Исходя из действующего в международных отношениях принципа взаимности, предлагаемые МВБ меры могут отрицательно сказаться на работе американских репортеров за рубежом", - отмечают дипломаты.

В сентябре МВБ предложило изменить правила выдачи американских виз иностранным журналистам, студентам и лицам, прибывающим по программе обмена, ограничив их нахождение в стране фиксированным сроком. Данное предложение вынесено на обсуждение, а сроки возможного введения в действие нового правила не уточняются.

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