Постпреды СНГ обсудили подготовку к заседанию Совета глав правительств

Очередное заседание Совета глав правительств СНГ состоится 6 ноября в онлайн-формате. Это мотивировано эпидемиологической ситуацией. Об этом было заявлено во вторник в минской штаб-квартире СНГ, где проходило заседание постоянных полномочных представителей государств - участников этой международной организации.

Кроме того, на заседании рассматривается и план мероприятий по реализации первого этапа (2021-2025 годы) стратегии экономического развития стран СНГ на период до 2030 года. "Это достаточно обширный документ, который включает более 300 пунктов, охватывает все стороны социально-экономического развития и нацелен на создание достойных условий для жизни граждан стран Содружества", - пояснил посол Узбекистана в Беларуси Насирджан Юсупов.

Постпреды, сообщает БЕЛТА, обсудили также деятельность Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств и вопрос об участии их стран в XXVIII Минской международной книжной выставке-ярмарке, проведение которой предусмотрено планом мероприятий, посвященных 30-летию СНГ.

"2021-ый - год 30-летия СНГ. Под этой эгидой пройдут многие мероприятия. За этот период многое сделано, но еще больше нам предстоит сделать. Жизнь не стоит на месте, и наша организация также должна совершенствоваться. Как ожидается, на очередном заседании Совета глав государств будет рассматриваться вопрос о концепции развития стран СНГ до 2030 года", - добавил Юсупов.

Следующее заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных и других органах Содружества намечено на 24 ноября, уточняет агентство.