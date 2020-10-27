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27.10.2020 01:18
Рубрика: В мире

Премьер Моди: Индия скоро станет ведущим потребителем энергии в мире

Текст: Константин Волков
Премьер-министр Индии Нарендра Моди обратился с речью к участникам 4-го Индийского энергетического форума CERAWeek, который проходит в эти дни в формате видеоконференции с участием представителей ведущих ресурсных компаний и ведомств из разных стран мира, в том числе и из России.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Фото: AFP/Prakash SINGH Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Фото: AFP/Prakash SINGH
Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Фото: AFP/Prakash SINGH

Рассказывая об "энергетическом будущем Индии в мире перемен", Моди рассказал, что "энергетический план Индии направлен на обеспечение энергетической справедливости при полном соблюдении глобальных обязательств Нью-Дели по обеспечению устойчивого развития". По его словам, это подразумевает, что Индия станет развивать экологически безопасную энергетику, продвигая возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Согласно планам, к 2022 году установленная мощность ВИЭ должна достичь 175 ГВт, а к 2030 году - 450 ГВт.

Фото: iStock
На энергетическом рынке сохраняется избыток газа

Кроме того, по словам премьера, предполагается увеличить добычу на газовых месторождениях внутри страны. В настоящее время в Индии идет реформа энергетической отрасли, которая должна сделать ее более прозрачной. "В июне этого года была запущена первая в Индии автоматизированная платформа для торговли газом на национальном уровне, которая предписывает стандартные процедуры определения рыночной цены на газ", - отметил Моди.

Он также обозначил семь главных направлений энергетического развития Индии, сравнив их с "семью лошадями, везущими повозку бога Солнца". Это: ускорение перехода к экономике, базирующейся на газе; более экологичное использование нефти и газа; расширение производства биотоплива внутри страны; достижение 450 ГВт ВИЭ к 2030 году; снижение выбросов углерода; переход к новым видам топлива, включая водород; цифровые инновации в управлении всеми энергетическими системами.

Моди призвал другие страны к сотрудничеству с Индией в сфере энергетики. По сего словам, "правительство ведет всесторонние стратегические энергетические переговоры с ключевыми глобальными игроками в сфере энергетики". Также премьер отметил, что "в рамках политики Индии "Соседство прежде всего" развитие энергетических коридоров с соседними странами является приоритетом для получения взаимной выгоды".

По словам Моди, "несмотря на различные проблемы в мировой энергетике, такие как падение спроса на энергию почти на треть и нестабильность ценна энергоносители, а также прогнозируемое сокращение мирового спроса на энергию, в течение следующих нескольких лет Индия, согласно прогнозам, станет ведущим потребителем энергии, а в долгосрочной перспективе практически удвоит потребление энергии".

В мире Юго-Восточная Азия Индия

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