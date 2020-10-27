Президент ФИФА Инфантино заболел коронавирусом

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино заболел коронавирусной инфекцией.

У 50-летнего главы ФИФА наблюдаются легкие симптомы заболевания. Как сообщает сайт ФИФА, Инфантино будет находиться на самоизоляции не менее десяти дней.

О положительном тесте главы ФИФА стало известно во вторник, 27 октября. Сообщается, что все люди, с которыми Инфантино контактировал в последнее время, получили информацию о его заболевании и всем предложено незамедлительно принять меры предосторожности.

"ФИФА искренне желает президенту Инфантино скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении организации.