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27.10.2020 10:44
Рубрика: Власть

Принят президентский закон о правительстве РФ

Текст: Татьяна Замахина
Госдума в заключительном чтении одобрила новую редакцию закона о правительстве РФ, который предусматривает новый порядок формирования кабмина, дает ему новые полномочия. Благодаря принятию закона, у граждан появляется возможность влиять на назначение министров и вице-премьеров через депутатов. То есть речь идет о передаче полномочий президентом своим гражданам, подчеркнул на пленарном заседании глава нижней палаты Вячеслав Володин.
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Эта инициатива была внесена президентом РФ Владимиром Путиным в рамках реализации новых положений Основного Закона.

Фото: Александр Астафьев / Pool / ТАСС
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Новый закон о правительстве заменит действующий документ от 1997 года. "Меняется не только само правительство, принципы формирования, но меняются компетенции Госдумы и Совета Федерации", - подчеркнул глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

В соответствии с Конституцией и данным законом, усилится роль парламента при формировании правительства. Члены кабинета министров - то есть премьер-министр, вице-премьеры и федеральные министры - будут утверждаться в Госдуме. Исключением будут кандидатуры глав силовых министерств и МИД - по ним будут проходить консультации в Совфеде.

"Это очень важно не с точки зрения, как иногда говорят, смещения власти, а это важно для общества, - пояснил Крашенинников. - Потому что все будет происходить публично, фактически в прямом эфире, и мы будем знать, что из себя представляет конкретный кандидат в министры, какая у него платформа, что он хочет сделать".

Это значит, что общество будет видеть, кто у нас будет заниматься конкретной отраслью, резюмировал глава комитета.

Как ранее отметил Вячеслав Володин, новая редакция закона о правительстве направлена на формирование эффективной системы публичной власти. Он выразил уверенность, что назначение членов кабмина через обсуждение в Госдуме повысит ответственность как министров, так и самих депутатов - за принимаемые совместно с правительством решения. "Все эти изменения положительно скажутся на качестве власти - исполнительной и представительной", - заявил Володин.

Среди новелл закона - порядок отставки кабмина: отставка премьер-министра больше не влечет автоматический уход и членов кабинета, президент может сменить премьера, сохранив прежнее правительство.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Документом также предусмотрены новые полномочия правительства по целому ряду направлений работы. В частности, кабмин будет обеспечивать гарантии минимального размера оплаты труда (МРОТ) не менее прожиточного минимума в целом по стране.

Важная норма касается защиты суверенитета - членам правительства запрещается иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране. Им, их супругам и несовершеннолетним детям нельзя открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в зарубежных банках.

Как подчеркнул, выступая от "ЕР", замглавы комитета по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов, новые нормы отражают запрос общества на социальную справедливость, крепкую и устойчивую государственную власть во главе с президентом, обеспечение территориальной целостности и безопасности каждого жителя нашей страны.

"Это большой шаг на пути к парламентской республике", - оценил новый закон глава комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко, выступая от фракции ЛДПР.

Власть Работа власти Госуправление Законодательная власть Госдума Правительство Президент Поправки в Конституцию РФ

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