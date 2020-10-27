Принят закон о требованиях к зарплатам бюджетников

Согласно новому закону, правительство РФ будет вправе утверждать требования к системам оплаты труда работников как государственных, так и муниципальных учреждений. Конкретнее - к установлению окладов и ставок стимулирующих выплат. Кабмин решит, каких сфер деятельности работников коснутся новые правила, а также установит сроки для их исполнения. При этом в правительстве намерены принимать решения с учетом специфики конкретной отрасли, говорится в пояснительной записке.

Нововведение позволит гармонизировать условия оплаты труда работников одной сферы в разных регионах. И что важно - приведет к росту зарплат, заверил депутатов замглавы Минтруда Андрей Пудов. По его словам, в кабмине хотят начать реализацию этого закона с медицинской сферы. Он также сообщил, что нагрузка по выполнению законопроекта не станет новым бременем для регионов, так как их дополнительные затраты будут компенсироваться из федерального бюджета.

Первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев пояснил, почему такой закон необходим. Дело в том, что пока регулирование целиком лежит на регионах. Это в первую очередь приводит к неравной оплате за равный труд в разных субъектах Федерации - в результате специалисты из бедных регионов "вытягиваются" в богатые, сказал депутат. Однако "разнобой" в зарплатах возникает и даже внутри отдельно взятого региона.

Как заявил от "Справедливой России" Олег Шеин, из-за отсутствия "единой тарифной сетки" колоссальная доля зарплат бюджетников ушла в категорию премиальных выплат. При этом решение о надбавке остается за руководителем учреждения, что, как подчеркнул он, является несправедливым. Новый закон, по словам депутата, позволит "ликвидировать всю эту махновщину и на уровне национальном, на уровне государства возвращать обратно твердые правила по заработным платам".

Ко второму чтению в законопроект была добавлена поправка о возможности по решению президента изменять срок пребывания ректора на этом посту. По общему правилу - не более 3-х сроков и не старше 70 лет. Отметим, что в прошлом году схожее решение было принято в отношении конкретно ректоров МГУ и СПбГУ.