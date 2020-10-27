Прокурор попросил 12 лет для рыбного бизнесмена Юрия Тузова

Прокурор во вторник во время прений в Басманном суде попросила приговорить мурманского рыбопромышленника Юрия Тузова к 12 годам колонии строгого режима по делу о похищении человека и вымогательстве.

Для остальных шести фигурантов дела гособвинение попросило наказание от восьми с половиной до 13 лет и 9 месяцев заключения. Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Басманного суда Ирина Морозова, оглашение приговора назначено на 9 ноября. По данным следствия, Тузов организовал похищение бизнесмена Павла Сурина, чтобы тот отказался от претензий на выплату 400 миллионов рублей по векселю 2009 года. Как уверяет защита, вексель за подписью Тузова был поддельным, к тому же Сурин не смог добиться выплаты через суд. Тем не менее летом 2017 г. бизнесмена похищают и пытают, как утверждает следствие, именно из-за векселя и по приказу Тузова.

Сам рыбопромышленник вины не признает. При этом первый следователь по этому делу Мария Слезкина сама заочно арестована по обвинению в вымогательстве у Тузова 150 млн рублей за изменение меры пресечения на домашний арест. В противном случае Слезкина угрожала посадить надолго не только Тузова, но и его сына.

После этого бизнесмен обратился в ФСБ и согласился на сделку, которая прошла под оперативным контролем. При передаче "куклы" с деньгами был сначала задержан курьер, а потом и посредники - двое безработных из Абхазии, которые дали показания на Слезкину. Сама бывший следователь сразу после неудавшейся аферы, по некоторым данным, скрылась на Украине.