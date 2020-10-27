Протесты против запрета абортов парализовали жизнь в Польше

Массовые протесты против решения конституционного суда Польши, признавшего незаконным прерывание беременности при высокой вероятности пороков развития плода, парализовали жизнь страны. На среду назначена всеобщая женская забастовка, и уже известно, что власти бросят на помощь полиции военных. Демонстрации, блокирование автотрасс, столкновения с полицией и нападения на католические храмы, присутствие сотрудников службы охраны на заседании парламента, а также резкий рост числа заболевших коронавирусом - таковы итоги шести дней борьбы польских женщин с правоконсервативным правительством их страны.

Решение суда так возмутило жителей Варшавы, что они массово вышли протестовать на улицы, невзирая на распространение коронавируса. Фото: Reuters

Напомним, что польское законодательство о прерывании беременности уже является одним из самых строгих в Европе. В Польше действует так называемый компромисс, а именно закон о планировании семьи от 1993 года, который запрещает аборты, за исключением случаев, когда беременность наступила в результате изнасилования, в случае высокой вероятности неизлечимого и опасного для жизни плода заболевания или при угрозе жизни матери. Одна из организаторов женского протестного движения - Малгожата Прокоп-Пачковска поясняла в интервью "РГ", что "таким образом новое государство, возникшее после событий 1989 года, хотело отблагодарить церковь за поддержку оппозиции в коммунистические времена, и именно женщин принесли в жертву". Спустя 27 лет вместо снятия ограничений по примеру соседних стран польские власти хотят ужесточить их и уравнять полек в правах с жительницами Конго, Габона, ЦАР, Сомали, Чили, Никарагуа и некоторых других стран Африки и Латинской Америки. Причина: как и в 1993 году, правительство Польши хочет отблагодарить священнослужителей, которые помогли правоконсервативной партии "Право и справедливость" победить на парламентских выборах 2015 года и получить всю власть в стране, в том числе судебную.

В результате проведенной правящей партией реформы власти получили контроль над судами, в том числе над конституционным судом страны. Поэтому решение этого органа о неконституционности именно того вида абортов, которые сегодня в Польше делают чаще всего - в 98 процентах случаев, - женские организации считают политическим. Тем более что в 2016 году правящая партия уже пыталась полностью запретить аборты, но это также вызвало массовые акции протеста. Тогда забастовки прошли в 144 населенных пунктах Польши. Это вызвало панику в правительстве. Законопроект отложили до более подходящего момента. Никто не мог предположить, что этот момент настанет в разгар пандемии коронавируса, которая уже унесла более четырех с половиной тысяч жизней в Польше.

На среду в Польше назначена забастовка женщин по всей стране

В пятницу и субботу по всей стране прокатились массовые демонстрации, причем кое-где полиция применила против протестующих женщин газ и шумовые гранаты. В понедельник протестующие блокировали дороги в общей сложности в 50 городах Польши. В Варшаве движение в центре города остановилось на несколько часов. Во вторник премьер Матеуш Моравецкий призвал поляков прекратить агрессию и пригрозил ответными мерами. В начале недели стало известно, что в среду на помощь полиции будет брошена военная жандармерия. На среду в Польше назначена забастовка женщин по всей стране.