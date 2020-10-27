Президент Владимир Путин подписал весомый перечень поручений по итогам расширенного заседания президиума Госсовета. Они касаются нацпроектов и национальных целей и прежде всего относятся к правительству. "РГ" публикует основные задачи, которые поставил Владимир Путин.

Дополнительно поддержать детей, чьи родители не платят алименты

До августа следующего года правительство должно представить предложения об оказании дополнительной адресной социальной поддержки детям, родители которых не платят алименты. При этом необходимо оставить меры административной и уголовной ответственности для тех, кто должен платить алименты, но уклоняется от уплаты в полном объеме.

Рассмотреть вопрос об оплате больничного родителям детей до 7 лет в размере 100 процентов среднего заработка

Если решение будет принято, родители детей до 7 лет смогут получать пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов среднего заработка независимо от продолжительности страхового стажа. Проработать возможность такой выплаты поручил правительству Владимир Путин до декабря.

Рассмотреть увеличение финансирования на создание мест в школах

Президент поручил рассмотреть вопросы увеличения финансирования из госказны мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях и возможности использования бюджетных средств, предусмотренных на нацпроект "Образование", для софинансирования инвестпроектов по созданию новых мест в школах.

Начать предоставлять ипотеку на строительство частных домов

До июля 2021 года по поручению президента правительство разработает меры по поддержке индивидуального жилищного строительства. В том числе речь идет о предоставлении ипотечных кредитов на строительство индивидуальных домов. Еще Владимир Путин указал представить поправки по реализации программ расселения жилья с высокой степенью износа и поддержать низкомаржинальные проекты жилищного строительства (субсидированием ставки по кредитам застройщиков).

Кроме того, регулярно будет оцениваться эффективность реализации региональными властями мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий к 2030 году не менее 5 млн семей ежегодно и увеличение жилищного строительства до 120 млн кв. м в год.

Определить порядок передачи недостроев новым застройщикам

Путин поручил определить, в каких случаях завершение строительства объектов незавершенного строительства допускается на основании требований, действовавших на дату выдачи разрешения на их строительство. А также - установить порядок продления такого разрешения и передачи новому застройщику строительной документации.

Рассмотреть снижение ставки по кредитам малому и среднему бизнесу

Сделать это можно, предоставив из госказны российским банкам субсидии на возмещение недополученных доходов. При этом займы должны быть выданы в период с 2019 по 2024 год по льготной ставке. Доклад на эту тему Владимир Путин поручил представить до конца марта следующего года.

Запретить проверки малого и среднего бизнеса до конца 2021 года

Президент указал продлить до 31 декабря 2021 года запрет на плановые проверки малого бизнеса. Налогового, таможенного и финансово-бюджетного контроля такой мораторий не коснется, равно как и контроля деятельности и объектов с высоким риском причинения вреда жизни и здоровью граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций, а также участников бюджетного процесса.

Создать институт "добросовестного экспортера"

Владимир Путин решил поддержать и экспортеров: поручил подготовить поправки, направленные на вовлечение малого и среднего бизнеса в экспортную деятельность, в том числе на увеличение продаж российских товаров на электронных торговых площадках. Кабмин должен рассмотреть вопрос о льготном доступе малого и среднего бизнеса в технопарки с 2022 года. Еще президент указал создать институт "добросовестного экспортера", обеспечив упрощенный порядок взаимодействия с властями и сокращение административной нагрузки.

Оптимизировать порядок госзакупок

Президент поручил правительству до конца года внести в Госдуму законопроект по упрощению и оптимизации порядка осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, предусмотрев возможность формирования и подписания контрактов, документов о приемке с использованием региональных информационных систем.

Проработать создание рейтинга цифровизации органов власти

Правительство совместно с рабочей группой Госсовета должно рассмотреть возможность формирования рейтингов "цифровой зрелости" федеральных и региональных органов власти.

Совместно с региональными властями кабмин должен рассмотреть вопрос о модернизации инфекционной службы

Модернизировать инфекционную службу в регионах

Совместно с региональными властями кабмин должен рассмотреть вопрос о модернизации инфекционной службы, строительстве, оснащении или переоснащении медицинских центров в регионах. Доклад на эту тему нужно подготовить до декабря. Правительству также поручено стимулировать применение телемедицинских технологий в здравоохранении. В том числе речь идет о соответствующей подготовке медработников. Срок выполнения - 1 февраля 2021 года.

Оценить эффективность профилактики абортов в медучреждениях

С рабочей группой Госсовета правительство должно оценить эффективность работы медицинских организаций по профилактике абортов и разработать меры по повышению ее эффективности. В том числе речь об "усилении финансовой заинтересованности медицинских организаций в результатах работы по профилактике абортов". Доклад надо подготовить до мая 2021 года.

Проработать возможность сокращения пути до черноморских курортов

Правительство до зимы должно представить предложения, касающиеся поэтапного развития транспортной инфраструктуры в целях ускорения перевозки пассажиров в направлении курортов Черноморского побережья России.

Разработать нацпроект по водному транспорту

Президент поручил рассмотреть вопрос о разработке нацпроекта по развитию внутреннего водного транспорта и о финансовом обеспечении содержания внутренних водных путей. В новом нацпроекте должны быть мероприятия по ликвидации лимитирующих участков.

Разработать федеральный проект по экологическому воспитанию

Полностью федеральный проект будет называться "Научное обеспечение экологической деятельности, экологическое воспитание и просвещение". В нем, в частности, должно быть предусмотрено создание образовательных программ по формированию бережного отношения к окружающей среде, научные исследования по проблемам экологии и изменения климата, а также мероприятия по изучению природной среды Арктики и Антарктики.