Путин допустил пересмотр правил возрастной маркировки произведений искусства

Президент России Владимир Путин даст поручение вновь изучить правила возрастной маркировки художественных произведений по итогам заседания Совета по культуре и искусству.

Так он отреагировал на эмоциональное выступление главы комитета Госдумы по культуре Елены Ямпольской, которая считает абсурдными возрастные ограничения, например, на включенный в школьную программу роман Михаила Шолохова "Тихий Дон" (18+) или книгу Астрид Линдгрен "Малыш и Карлсон" (16+). Ямпольская считает, что необходимо отставить лишь ограничение 18+ и очень четко прописать критерии его использования.

"Что касается конкретных предложений, связанных с возрастной маркировкой. Мы не в первый раз к этому возвращаемся, давайте вернемся еще раз", - ответил Владимир Путин. "Соответствующее поручение по результатам сегодняшней нашей встречи я обязательно сформулирую, в том числе и по этому направлению", - добавил он.

Глава государства также намерен дать поручение "по отнесению книготорговли к определенным видам бизнес-деятельности". По мнению Елены Ямпольской, небольшие книжные магазины следует отнести к социальному предпринимательству, поскольку они "притягивают мыслящих людей" и становятся "клубами по интересам". Эта норма позволит местным властям оказывать книжным магазинам финансовую или имущественную помощь. По словам депутата, такой законопроект уже внесен в Госдуму.