Путин: Мы будем делать все, чтобы учреждения культуры работали

Президент России Владимир Путин заверил, что власти страны сделают все возможное, чтобы учреждения культуры не закрывались из-за коронавируса.

Во вторник глава государства провел в режиме видеоконференции заседание Совета по культуре и искусству. Один из участников встречи - руководитель театра имени Олега Табакова Владимир Машков рассказал, что артисты вернулись к работе с воодушевлением, несмотря на то, что зал заполняется лишь наполовину в соответствии с рекомендациями Роспотребназдора.

"Вы упомянули о том, что заполняемость 50%. Я думаю, что коллеги с пониманием к этому относятся, нужно сделать так, чтобы не закрыться совсем", - ответил президент.

Он привел в пример Испанию, где до мая следующего года введены жесткие ограничения.

"Я помню свои дискуссии с вашими коллегами, мы будем делать все, чтобы учреждения культуры работали", - заявил Владимир Путин.

Глава государства также поблагодарил участников концерта "Мы вместе", который прошел 11 апреля в поддержку врачей на сцене Большого театра без зрителей в зале. "Такие события крайне важны, когда люди сидят взаперти. Им важно чувствовать, что есть свет в конце тоннеля, такие мероприятия зажигают свечу надежды", - сказал Владимир Путин.