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27.10.2020 18:39
Рубрика: Власть

Путин поддержал идею показывать советское кино в школах

Текст: Галина Мисливская

Президент России Владимир Путин готов обсудить вопрос о введении в школьную программу показов отечественной киноклассики.

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
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С таким предложением выступил кинорежисер, глава "Мосфильма" Карен Шахназаров на заседании Совета по культуре и искусству, который глава государства провел во вторник.

Шахназаров напомнил, что подобные предложения высказывались и ранее, но речь шла о факультативных занятиях. Он предлагает сделать кинопоказы частью школьной программы. Режиссер уверен, что советские фильмы могут смотреть даже второклассники, поскольку там нет ни сцен насилия, ни эротики. "Я думаю, они поймут и "Балладу о солдате" и "Обыкновенный фашизм", - считает Шахназаров.

"Что касается показов наших отечественных фильмов в школах - хорошая идея, очень хорошая идея. Мы с коллегами обязательно об этом поговорим", - ответил Владимир Путин.

По словам Карена Шахназарова, во многих странах национальный кинематограф введен в обязательную программу. Он считает, что двух часов неделю на изучение отечественного кино будет достаточно.

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