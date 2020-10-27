Путин подписал закон о снижении платы за некачественные услуги ЖКХ

Законом устанавливается, что при оказании услуг с нарушением качества жителям должны сделать перерасчет платы. До сих пор перерасчет, согласно ЖК, полагалось делать, лишь если услуги предоставляются с перерывами. Сделать перерасчет платы должна управляющая или ресурсоснабжающая организация, ТСЖ или жилищный кооператив.

Одновременно упраздняется положение о том, что виновник некачественного оказания услуг должен заплатить жителю штраф. Наложение штрафов имело ряд негативных последствий, указывалось в пояснительной записке к законопроекту. В частности, административные расходы, связанные с необходимостью уплаты подоходного налога с суммы штрафа, могут многократно превышать его величину.

На практике норма о штрафах, введенная несколько лет назад, так и не заработала, отмечала ранее директор направления "Городское хозяйство" Фонда "Институт экономики города" Ирина Генцлер. Штрафы при некачественном предоставлении коммунальных услулг использовались достаточно редко и даже при их применении не становились стимулирующей мерой для ресурсников, говорит исполнительный директор "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева. "Чаще всего нарушения качества были связаны с отсутствием у организаций средств, необходимых для ремонта и модернизации. В этом случае штрафы еще больше ухудшали финансовое положение предприятий", - подчеркивает она.

При этом норма о перерасчете платы при некачественном оказании услуг не несет ничего нового для потребителя, отмечает Генцлер: перерасчет при плохом качестве коммунальных услуг предусмотрен правилами предоставления коммунальных услуг, утвержденными правительством в 2011 году.