Путин призвал сохранить систему школ искусств

Нельзя превращать российские школы искусств, музыкальные школы в "кружки при доме пионеров" - они могут оказаться под угрозой уничтожения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству.

Тему сохранения системы школ искусств подняла российская пианистка, солистка Московской государственной филармонии Екатерина Мечетина. Владимир Путин ответил, что слышит о таких проблемах не в первых раз.

- Если все причесать под одну гребенку, то они исчезнут просто, - сказал президент о таких школах. - И у нас не будет питательной среды, откуда возникают наши музыканты и художники.

Он подчеркнул, что музыкальные школы, школы искусств - "это то, чем мы можем гордиться. Огромная сеть таких учреждений была создана по всей стране еще в советские времена, отметил он. "Зачем это уничтожать? Это будет просто реальная беда", - уверен Владимир Путин.

Министр культуры Ольга Любимова отметила, что в министерстве работают над данной проблемой с регионами. "Это сейчас одна из важнейших проблем", - заявила она, подчеркнув, что традиции необходимо сохранять.

Президент поручил доложить ему о предложениях в данной сфере, мнениях специалистов.