Путин раскритиковал систему закупки книг в библиотеки

Сложившаяся практика закупки книг в библиотеки "ни в какие ворота не лезет". Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству.

Об этой проблеме рассказала Наталия Солженицына - вдова писателя Александра Солженицына, возглавляющая фонд его имени. По ее словам, тендерная система закупки книг нередко приводит к тому, что в библиотеки поступает "макулатура вместо качественных изданий".

Глава государства назвал это "удивительным" в применении к книгам. По его словам, хоть закон, регулирующий правила госзакупок, и носит универсальный характер, но библиотеки - не тот случай. "Я попрошу администрацию президента вместе с правительством продумать данный вопрос. Это просто ни в какие ворота не лезет", - сказал глава государства.

Солженицына в своем выступлении также отметила нехватку в РФ книжных магазинов - по ее словам, их в четыре-семь раз меньше, чем в среднем в европейских странах. А пандемия только усугубила эту проблему.

Она предложила предусмотреть льготную аренду помещений у государства или налоговые льготы для собственников, которые сдают помещения книжным магазинам. "Давайте подумаем еще раз, вместе вернемся к этому", - отреагировал Владимир Путин.

Также Солженицына предложила поддержать малые издательства с помощью грантов. Президент РФ одобрил эту идею, поручив первому заместителю главы своей администрации Сергею Кириенко подготовить соответствующие предложения.