О битве за каждого человека
Форум в этом году был посвящен пандемии. "В России с самого начала эпидемии во главу угла мы поставили главную ценность - жизнь и безопасность людей. И это был осознанный выбор, продиктованный культурой, духовными традициями нашего народа, его сложнейшей, порой драматичной историей", - пояснил Путин. "Если вспомнить, какие колоссальные демографические потери мы понесли в ХХ веке, у нас и другого пути-то не было, кроме как биться, сражаться за каждого человека", - сказал он.
Сегодня нет необходимости возвращаться к тем ограничительным мерам, которые были весной, заявил президент. По его словам, российская медицина сработала достаточно эффективно: созданы резервы коечного фонда, появились лекарства, протоколы лечения. "Уверенность пришла в том, что мы можем справиться с этими проблемами", - заявил он. "Сейчас нет необходимости вводить жесткие ограничения, закрывать предприятия. Есть необходимость скорректировать поддержку отдельных отраслей, малого и среднего бизнеса. Некоторые направления требуют дополнительной поддержки", - добавил Путин.
О силе государства
Тревожный фон усиливает ощущение, что начинается совсем другое время. "Что мы не просто на пороге кардинальных перемен, а эпохи тектонических сдвигов, причем во всех сферах жизни", - считает президент. "Борьба с угрозой коронавируса показала, что эффективно действовать в кризисной ситуации может только дееспособное государство", - подчеркнул он. "Мы всегда считали сильное государство базовым условием развития России. И вновь убедились, что были правы, когда кропотливо занимались восстановлением и укреплением государственных институтов после упадка, а порой и полного разрушения в 90-е годы", - констатировал Путин.
Он отметил, что сила государства не в тотальном контроле или жесткости правоохранительных органов, не в вытеснении частной инициативы или ущемлении гражданской активности, не в мощи вооруженных сил и оборонного потенциала. "Сила государства прежде всего в доверии к нему со стороны граждан", - объяснил президент. Главное - чтобы государство и общество находились в гармонии.
О настоящей демократии
"Считаю, что гражданское общество будет играть ключевую роль в развитии России в будущем", - заявил Путин. Но чей голос должно слышать государство? "Как распознать, действительно ли это голос народа или это закулисные нашептывания либо вообще не имеющие отношения к нашему народу чьи-то шумные крики, переходящие порой в истерику? Приходится сталкиваться с тем, что подчас подлинный общественный запрос пытаются подменить интересом какой-то узкой социальной группы, а то и, прямо скажем, внешних сил", - заметил Путин.
"Настоящую демократию и гражданское общество невозможно импортировать", - подчеркнул президент. Они не могут быть продуктом деятельности иностранных "доброжелателей", даже если те, якобы, "хотят как лучше".
"Мы видим, как функционируют такие "завозные" модели демократии. Это просто оболочка, фикция, как правило, лишенная внутреннего содержания, даже подобия суверенитета. У народа там, где реализуется подобная схема, реально ничего не спрашивают. А соответствующие руководители - это не более чем вассалы. А за вассала, как известно, все решает господин", - пояснил он.
"Сильное, свободное, самостоятельное гражданское общество по определению национально ориентированно и суверенно", - подчеркнул Путин. Это явление культуры и традиции конкретной страны, "а не продукт абстрактного "транснационального разума", за которым спрятаны чужие интересы", добавил он. Поддержка общественных инициатив - обязанность государства, в этом залог развития России, способности отвечать на глобальные вызовы.
О возможностях России
"По сути, послевоенный миропорядок был создан тремя державами-победительницами: Советским Союзом, США, Великобританией", - констатировал Путин. Но потом Россию кто-то попытался вообще списать со счетов.
Сейчас время подумать, что ждет человечество, каким должен быть мировой порядок. "Хочу сказать тем, кто ждет постепенного затухания России. Нас в этом случае беспокоит только одно: как бы не простудиться на ваших похоронах", - предупредил президент. Он отметил, что исходит из объективной оценки наших возможностей - интеллектуальных, территориальных, экономических и военных. При этом имеет в виду "и сегодняшние возможности, и наш потенциал".
Активно идет к позиции супердержавы Китай, по этому же направлению движется и ФРГ, заметно трансформировалась роль Великобритании и Франции, усилились Бразилия и ЮАР. А США вряд ли могут претендовать на исключительность - да и нужна ли она им, заметил Путин.
О порядке на планете
Путин процитировал завет "Маленького принца" Антуана де Сент-Экзюпери: "Встал поутру, умылся, привел себя в порядок - и сразу же приведи в порядок свою планету".
По мнению ряда ученых, вспышки опасных болезней - ответ на вторжение в природу. "Здесь уже накопилось критическое напряжение. Мы это видим по изменению климата. Эта проблема требует реальных действий и гораздо большего внимания", - считает президент. Из-за глобального потепления происходит таяние вечной мерзлоты - это серьезный вызов. "Не хотим же мы, чтобы климат на Земле приблизился к условиям Венеры, с ее безжизненной, выжженной поверхностью", - предостерег Путин.
Он предложил принять пандемию за точку отсчета для переосмысления происходящего в мире. Нужно бороться не с мнимыми, а с настоящими угрозами, отказаться от алчности и бездумного потребления. "Нужно просто открыть глаза, посмотреть вокруг и понять: земля, воздух, вода - это наше общее достояние, это то, что нам дано свыше, и нужно это научиться беречь так же, как и ценность каждой человеческой жизни", - сказал президент.