Коронавирус до сих пор представляет серьезную угрозу, но сегодня нет необходимости возвращаться к ограничительным мерам, которые были весной, и закрывать предприятия, заявил Владимир Путин. При этом пандемия должна стать отправной точкой для переосмысления происходящего - от повышения доверия между странами до уборки планеты. Об уроках пандемии и силе государства президент рассказал на итоговой сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай". Он, в частности, говорил...

О битве за каждого человека

Форум в этом году был посвящен пандемии. "В России с самого начала эпидемии во главу угла мы поставили главную ценность - жизнь и безопасность людей. И это был осознанный выбор, продиктованный культурой, духовными традициями нашего народа, его сложнейшей, порой драматичной историей", - пояснил Путин. "Если вспомнить, какие колоссальные демографические потери мы понесли в ХХ веке, у нас и другого пути-то не было, кроме как биться, сражаться за каждого человека", - сказал он.

Сегодня нет необходимости возвращаться к тем ограничительным мерам, которые были весной, заявил президент. По его словам, российская медицина сработала достаточно эффективно: созданы резервы коечного фонда, появились лекарства, протоколы лечения. "Уверенность пришла в том, что мы можем справиться с этими проблемами", - заявил он. "Сейчас нет необходимости вводить жесткие ограничения, закрывать предприятия. Есть необходимость скорректировать поддержку отдельных отраслей, малого и среднего бизнеса. Некоторые направления требуют дополнительной поддержки", - добавил Путин.

О силе государства

Тревожный фон усиливает ощущение, что начинается совсем другое время. "Что мы не просто на пороге кардинальных перемен, а эпохи тектонических сдвигов, причем во всех сферах жизни", - считает президент. "Борьба с угрозой коронавируса показала, что эффективно действовать в кризисной ситуации может только дееспособное государство", - подчеркнул он. "Мы всегда считали сильное государство базовым условием развития России. И вновь убедились, что были правы, когда кропотливо занимались восстановлением и укреплением государственных институтов после упадка, а порой и полного разрушения в 90-е годы", - констатировал Путин.

Он отметил, что сила государства не в тотальном контроле или жесткости правоохранительных органов, не в вытеснении частной инициативы или ущемлении гражданской активности, не в мощи вооруженных сил и оборонного потенциала. "Сила государства прежде всего в доверии к нему со стороны граждан", - объяснил президент. Главное - чтобы государство и общество находились в гармонии.

О настоящей демократии

"Считаю, что гражданское общество будет играть ключевую роль в развитии России в будущем", - заявил Путин. Но чей голос должно слышать государство? "Как распознать, действительно ли это голос народа или это закулисные нашептывания либо вообще не имеющие отношения к нашему народу чьи-то шумные крики, переходящие порой в истерику? Приходится сталкиваться с тем, что подчас подлинный общественный запрос пытаются подменить интересом какой-то узкой социальной группы, а то и, прямо скажем, внешних сил", - заметил Путин.

"Настоящую демократию и гражданское общество невозможно импортировать", - подчеркнул президент. Они не могут быть продуктом деятельности иностранных "доброжелателей", даже если те, якобы, "хотят как лучше".

Президент почти три часа общался с членами клуба "Валдай" - экспертами из разных стран мира. Фото: РИА Новости

"Мы видим, как функционируют такие "завозные" модели демократии. Это просто оболочка, фикция, как правило, лишенная внутреннего содержания, даже подобия суверенитета. У народа там, где реализуется подобная схема, реально ничего не спрашивают. А соответствующие руководители - это не более чем вассалы. А за вассала, как известно, все решает господин", - пояснил он.

"Сильное, свободное, самостоятельное гражданское общество по определению национально ориентированно и суверенно", - подчеркнул Путин. Это явление культуры и традиции конкретной страны, "а не продукт абстрактного "транснационального разума", за которым спрятаны чужие интересы", добавил он. Поддержка общественных инициатив - обязанность государства, в этом залог развития России, способности отвечать на глобальные вызовы.

О возможностях России

"По сути, послевоенный миропорядок был создан тремя державами-победительницами: Советским Союзом, США, Великобританией", - констатировал Путин. Но потом Россию кто-то попытался вообще списать со счетов.

Сейчас время подумать, что ждет человечество, каким должен быть мировой порядок. "Хочу сказать тем, кто ждет постепенного затухания России. Нас в этом случае беспокоит только одно: как бы не простудиться на ваших похоронах", - предупредил президент. Он отметил, что исходит из объективной оценки наших возможностей - интеллектуальных, территориальных, экономических и военных. При этом имеет в виду "и сегодняшние возможности, и наш потенциал".

Активно идет к позиции супердержавы Китай, по этому же направлению движется и ФРГ, заметно трансформировалась роль Великобритании и Франции, усилились Бразилия и ЮАР. А США вряд ли могут претендовать на исключительность - да и нужна ли она им, заметил Путин.

О порядке на планете

Путин процитировал завет "Маленького принца" Антуана де Сент-Экзюпери: "Встал поутру, умылся, привел себя в порядок - и сразу же приведи в порядок свою планету".

По мнению ряда ученых, вспышки опасных болезней - ответ на вторжение в природу. "Здесь уже накопилось критическое напряжение. Мы это видим по изменению климата. Эта проблема требует реальных действий и гораздо большего внимания", - считает президент. Из-за глобального потепления происходит таяние вечной мерзлоты - это серьезный вызов. "Не хотим же мы, чтобы климат на Земле приблизился к условиям Венеры, с ее безжизненной, выжженной поверхностью", - предостерег Путин.

Он предложил принять пандемию за точку отсчета для переосмысления происходящего в мире. Нужно бороться не с мнимыми, а с настоящими угрозами, отказаться от алчности и бездумного потребления. "Нужно просто открыть глаза, посмотреть вокруг и понять: земля, воздух, вода - это наше общее достояние, это то, что нам дано свыше, и нужно это научиться беречь так же, как и ценность каждой человеческой жизни", - сказал президент.