Путин: Страны БРИКС должны сблизить законодательства для борьбы с COVID-19

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам парламентского форума БРИКС и высказал мнение о том, что странам-участницам объединения следует сблизить национальные законодательные инициативы в сфере здравоохранения, соцзащиты и восстановления экономики в условиях пандемии коронавируса.

Форум прошел в режиме видеоконференции под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина. Россия возглавляет объединение в этом году.

"Взаимодействие по линии представительных органов власти является важной составляющей отношений стратегического партнерства в рамках БРИКС. Неслучайно форум, объединяющий председателей палат и членов национальных парламентов, лидеров ведущих политических партий и экспертов, играет растущую роль в общественной жизни стран "пятерки", - говорится в послании, текст которого огласил Володин.

По мнению Владимира Путина, повестка дня форума в этом году созвучна основной теме и приоритетам российского председательства в БРИКС. Он считает, что в нынешних условиях "особого внимания, несомненно, требует сопряжение национальных законодательных инициатив в области здравоохранения, социальной защиты граждан и восстановления экономического роста в условиях пандемии коронавирусной инфекции".

"Рассчитываю, что ваши дискуссии будут конструктивными и плодотворными, послужат наращиванию многосторонних межпарламентских связей по всем ключевым направлениям, а также укреплению дружбы и взаимопонимания между нашими народами", - говорится в послании главы Российского государства.