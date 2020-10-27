В Европе в июне собрали самый низкий урожай рапса за последние 13 лет. Там запретили травить насекомых-вредителей популярным пестицидом. Теперь фермеры сокращают посевы. В России в 2020 году ожидается рекордный урожай этой масличной культуры - 2,5 миллиона тонн (на 20 процентов больше, чем в прошлом году). Экологи же призывают не забывать о негативном влиянии рапса на биоразнообразие.

По данным портала Оilworld, в мире нарастает дефицит рапса. В течение марта - июля этого года цены на культуру росли, в итоге рапс подорожал на 7,7 процента. Неудивительно, что в России планируют только наращивать площади под это растение. Например, в Кабардино-Балкарии в 2020-м площадь озимого рапса увеличат в 3,5 раза по сравнению с 2019 годом. В Удмуртии собрали урожай, который больше прошлогоднего в пять раз. Там с 2018 года площадь сева масличного рапса увеличилась на 9,7 тысячи гектар. Под урожай 2021 года только под озимый рапс отдадут 372,5 тысячи гектар.

В минсельхозе заявляют, что рапс способствует улучшению структуры почвы. После этого растения гарантирована прибавка урожайности других культур без дополнительных затрат. По объемам посевных площадей, занятых рапсом, у нас лидирует Красноярский край -138,5 тысячи гектар. На втором месте Алтайский край (135,5 тысячи гектар), на третьем - Республика Татарстан (111 тысяч гектар). В мире больше всего культуры выращивают в Канаде (около 19 миллионов тонн в год), Китае (около 13 миллионов тонн) и Индии (около 8 миллионов тонн). В России, по данным минсельхоза, урожай рапса в этом году составит 2,5 миллиона тонн. Он хоть и рекордный, но отставание от лидеров пока значительное.

Сельхозпредприятия производят из рапса пищевое и техническое масла, а рапсовый жмых идет на корма для скота. Долгое время это крестоцветное выращивали только как кормовую культуру. Сегодня главной целью при возделывании рапса все же является получение масла, как на биодизель, так и в пищевое производство. По разным оценкам, объем масла в итоге может достигать 1200 литров с 1 гектара. Рапсовый биодизель сочетает в себе хорошую калорийность и устойчивость к низким температурам. В период высоких цен на нефтепродукты биодизель может стать альтернативой, а для некоторых стран и основой топливной безопасности.

"Рапс - очень перспективная масличная культура, - говорит Владимир Плотников, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам, президент АККОР. - Она пользуется большим спросом как на отечественном, так и мировом рынке. А спрос рождает предложение. Сельхозпроизводители будут наращивать ее производство".

В России в 2020 году ожидается рекордный урожай рапса - 2,5 миллиона тонн

Эксперт добавил, что в России есть для этого хорошие условия. У нас значительные резервы для увеличения посевных площадей, освоены современные технологии выращивания и сбора рапса. Нужно использовать в полной мере эти наши конкурентные преимущества для удовлетворения внутренней потребности и освоения экспортного потенциала. Тем более что снижение производства рапса в Европе не означает отказ западных стран от продуктов из рапсового масла. Последние три года дефицит этой культуры в Европе компенсируется за счет импорта из других стран.

"В Тамбовской области, где находится наш завод по переработке зерна, рапсовых полей до недавнего времени не было, -рассказывает Мария Жарко, руководитель испытательного центра биотехзавода "Ладесол-Тамбов". - Но сейчас ситуация стала меняться: появляются поля ярового и озимого рапса".

У этого растения с желтыми цветами есть неоспоримые преимущества: корневая система поддерживает почву в рыхлом состоянии, разрушая почвенные капилляры. Корневые выделения санируют почву и переводят труднорастворимые соединения фосфора в доступные. Это идеальный предшественник для зерновых, особенно озимой пшеницы. Было замечено, что посеянная после рапса озимая пшеница лучше перезимовывает. Но рапс - сложная для выращивания культура, она требует тщательной обработки, иначе можно потерять весь урожай, поэтому некоторые хозяйства у нас делают выбор в пользу других масличных растений, добавляет эксперт.

Действительно, в этом и заключается основной нюанс. В последнее время стала подниматься проблема пчелиного мора. Его связывают с увеличением площадей под рапс.

"В некоторых регионах России массово погибали опылители после обработки полей рапса пестицидами", - рассказывает Наталья Соколова, председатель правления АНО "Равноправие", член подкомиссии по обеспечению химической безопасности правительственной комиссии по биологической и химической безопасности. Чтобы получить хороший урожай рапса, за сезон растение нужно обрабатывать до 10 раз. "Пестицид не разделяет насекомых на вредителей и полезных, он убивает всех. Это причина мора пчел. Но с ней можно бороться", - говорит Петр Черногривов, член центрального совета российской экологической партии "Зеленые", директор Всероссийского центра карантина растений, член-корреспондент Академии промышленной экологии. Эксперт привел в пример Томскую область, где рапс обрабатывают только после 21 часа, когда пчелы вернулись в улей и другие насекомые практически не летают. Такая обработка позволяет не навредить местной фауне и спасти пчел.

Наталья Соколова считает, что от рапса не больше вреда для окружающей среды, чем от других сельскохозяйственных культур. "В мире давно существует практика нанесения пестицидов в ночные часы для предотвращения контакта опылителей в наиболее опасный период. Также на территории России вводится практика информирования пчеловодов о периодах применения пестицидов на соседних полях", - говорит эксперт.

Проблема применения пестицидов в сельском хозяйстве касается не только рапса и требует тщательного регулирования. "В России нет ни одного органа, который бы контролировал применение пестицидов в сельском хозяйстве. Иногда договариваются пчеловоды с производителями рапса о вечерней обработке. Но это разговор о порядочности, а нужно, чтобы действовали жесткие правила", - говорит Петр Черногривов.