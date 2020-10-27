Более 50 нарушителей масочного режима выявили в ТЦ на юго-востоке Москвы

Более 50 нарушителей перчаточно-масочного режима выявили в бизнес-центрах юго-востока Москвы 27 октября. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Алексей Орлов.

По его словам, составлено 52 протокола. Штраф для физического лица - четыре тысячи рублей. Рейды, рассказал Орлов, прошли в бизнес-центрах "Рязанский", "Хамелеон", "Золотое кольцо" и "Южный порт".

Напомним, в Москве из-за угрозы коронавируса по-прежнему действует перчаточно-масочный режим. Носить средства индивидуальной защиты нужно в транспорте и других общественных местах.