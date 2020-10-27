Эксперты объяснили, почему курение и алкоголь провоцируют рак головы

Бросать курить нужно не менее чем за шесть недель перед операцией на злокачественной опухоли. Такую точку зрения высказал профессор Московского Клинического научного центра Михаил Кропотов в ходе научного симпозиума "Влияние курения на лечение пациентов с опухолями головы и шеи".

Онкологи приводят данные, согласно которым в последние годы увеличивается количество опухолей, вызванных вирусом папилломы человека. Тем не менее, по их мнению, первое место среди факторов риска возникновения онкозаболеваний, в том числе, рака головы, горла, шеи, по-прежнему занимает курение.

"Курящий больной имеет ряд коморбидных заболеваний, часто это может быть массивная опухоль горла. К сожалению, эта категория пациентов в последние годы молодеет. Раньше мы видели опухоли головы и шеи у пациентов 60-70 лет. Сейчас больные приходят с большим опухолевым процессом в 30-40 лет", - рассказал старший научный сотрудник НИМЦ радиологии Минздрава России Артем Геворков.

Курение и алкоголь негативно влияют на состояние слизистой оболочки полости рта и являются составляющей частью канцерогенеза, - отметили участники конференции. При этом сами пациенты обычно не связывают возникновение злокачественных новообразований со своими вредными привычками и нездоровым образом жизни.

"Альфа-1 кислый гликопротеин - один из основных белков, способствующий острой фазе воспаления. У курильщиков он постоянно повышен", - рассказала врач-химиотерапевт Санкт-Петербургского онкодиспансера Светлана Кутукова.

Она отметила, что курение не только провоцирует возникновение опухоли, но также снижает эффективность лечения - химиотерапии и лучевой терапии, так как способствует снижению чувствительности поврежденных клеток к самым эффективным таргетным препаратам, в результате чего химиотерапия у курильщиков оказывается малоэффективной.

"64% пациентов с онкологическими заболеваниями продолжают курить, несмотря на то, что им объяснены последствия ухудшения течения заболевания. Если у нас нет никаких перспектив уговорить пациента отказаться от курения, мы можем хотя бы постараться убедить его перейти на альтернативные системы доставки никотина", - считает Светлана Кутукова.

Начинать отказ от курения, по мнению профессора Михаила Кропотова, лучше всего не менее чем за шесть недель перед операцией. Накануне самой операции это делать, наоборот, опасно, так как резкий отказ может негативно повлиять на переносимость анестезии и течение послеоперационного периода.