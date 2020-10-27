Андрей Кирин не умеет врать, даже чтобы противостоять злу, которое отняло у него все. Немало, надо сказать, отняло. За несколько лет Андрей потерял деньги, два автомобиля, дачу, и вот теперь судебный пристав-исполнитель выставил на торги его единственное жилье - квартиру на далекой московской окраине в Бирюлеве.

Каждое зло имеет имя. Материалы, собранные к этой статье, мы направляем в следственные органы, но, пока обвинение не предъявлено, воздержимся от оглашения имен обидчиков, но обещаем освещать его ход.

Андрей - инвалид с детства. Диагноз - детский церебральный паралич. Определить этот диагноз можно без врача за 100 метров по характерной походке. Еле переставляет ноги. Поэтому группа инвалидности "солидная" - вторая.

Об Андрее уже писали СМИ в начале девяностых. И было о чем. Усилиями мамы Андрей стал образцом трудовой реабилитации инвалида с детства. Хотя с высшим образованием, несмотря ни на какие мамины старания, не сложилось, но 8 классов и специальность слесаря - совсем неплохо. Андрей гордится своим непрерывным трудовым стажем с 1985 года! Недавно ему исполнилось 50. И все эти годы он травит в столичных домах, магазинах и офисах тараканов и клопов, выводит грызунов и прочих неприятных соседей. Говорит, что у него "своя" методика и "своя" клиентура. Неплохо зарабатывал, пока все не пошло прахом. Не секрет, что инвалиду-индивидуалу получить заказ много сложнее, чем здоровому. Надо быть втрое квалифицированнее, старательнее и добросовестнее. Низкий поклон тем, кто много лет дает ему работу!

Мамы не стало 15 лет назад. Погибла под машиной. После гибели матери суд присудил инвалиду с водителя небольшое возмещение, но даже всех присужденных денег Андрей не увидел. Тяжелый инвалид остался один, и никто за него не заступился.

Лихо разбираясь с клещами, Андрей, к сожалению, совсем не разбирается в "кровососущих" среди человеческого племени. Он доверяет каждому, всем встречным и поперечным! И на его примере мы видим, что хороших людей в нашем обществе много больше, чем плохих. За 50 лет жизни Андрея - большого ребенка - никто серьезно не обидел.

А потом у Андрея завелись два "закадычных друга". Один из "друзей" - К. - гражданин ранее судимый.

Я адвокат и как-то в разговоре с хорошо образованным профессиональным мошенником спросил того про совесть. Получил быстрый ответ: "Совесть? Это слово не из моего лексикона".

Обобрали Андрея не сразу. Комбинация на миллионы рублей хищений и мелкое воровство его вещей продолжались целых четыре года. Можно было бы криминальный сериал снимать. А "ангел" Андрей до сих пор называет мошенников "своей семьей", утверждает, что им "тяжелее, чем ему"...

Многое Андрей отдавал мошенникам сам, покупаясь на обещания неслыханного обогащения от "раскрутки" на кредитные деньги, что-то забирали с угрозами... Но кое-что "члены семьи" взяли совсем без спросу. Например, взломав "ракушку", забрали легковой автомобиль, совершенно необходимый инвалиду с серьезными нарушениями в ходьбе для элементарного существования. Причем сначала Андрей продал для них свою иномарку "Солярис" и купил старые "Жигули", потом у него забрали и их.

Автомобиль для Андрея жизненно необходим. Кстати говоря, за 30 лет водительского стажа - ни одной аварии. Фото: Сергей Куксин

Почему Андрей не обращался в полицию?

Обращался! Трижды! И каждый раз в возбуждении уголовного дела ему отказывали. Например, начальник отдела полиции Бирюлево Восточное Г. Коносов сообщил Андрею, что по материалу проверки от 28.08.2017 года принято решение отказать в возбуждении уголовного дела по факту хищения автомобиля, поскольку опрошенный "друг" П. пояснил, что купил этот автомобиль у Андрея за 40 тысяч рублей и представил договор купли-продажи.

Ни экспертизы подписи, ни какой-либо иной разыскной деятельности не проводилось. Проверяющий лейтенант И. Костин не заметил, что перед ним инвалид II группы с явными отклонениями, и его совсем не удивила странновато низкая цена за автомобиль на ходу. И. Костин даже не указал в своем "отказном" постановлении ее марки.

Через неделю после потери первой машины Андрей лишился и второй. Откуда вообще взялось в его собственности грузовое авто? Андрей не очень помнит. Грузовичок УАЗ уехал к тому же П. А почему и не забрать, если полиция бездействует? Очередное обращение инвалида в полицию "расследовал" другой лейтенант - А. Смирнов. Уложился в два дня. Этот сыщик указал в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела марку машины, но постеснялся указать цену, которую увидел во втором договоре купли-продажи автомобиля. Андрей утверждает, что ничего не продавал и денег не видел. За обращение в полицию его наказали - испортили дверь и забили дверные замки зубочистками.

Согласно "свежей" индивидуальной программе реабилитации Андрея, разработанной для него при освидетельствовании в районной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) в 2019 году, он бессрочно нуждается в социально-психологической, социально-средовой и социокультурной реабилитации. Он дееспособен, 30 лет безаварийно водит машину, хорошо работает. Но в общении с другими людьми Андрей психологически не вышел из подросткового возраста. Он верит всему, что ему говорят. И что еще хуже, через час с гордостью выдает подсказанные ему мысли за свои.

Психолог Ирина Печена поясняет, что если инвалиды с детства в силу объективных ограничений жизни больного постоянно ограждаются родителями от негатива окружающей жизни, имеют дефицит общения, то у них нет "прививки", которую получают обычные дети при столкновении с плохими людьми. Нет ожидания возможности обмана. Со временем у инвалидов с детства возникает такая черта личности, как наивность, свойственная значительному числу больных ДЦП в течение всей жизни.

Исполнителем перечисленных реабилитационных мероприятий является отдел "Бирюлево Восточное" департамента труда и социальной защиты населения Москвы. Редакция связалась с районным отделом социальной защиты, призванным бессрочно реабилитировать Андрея через свой центр социального обслуживания. Заместитель начальника отдела Л. Чикунова оказалась не в курсе проблемы. Получается, что в "соцзащите" об Андрее "исполнителю его программы реабилитации" и о его фундаментальных проблемах неведомо.

Вся защита ограничилась выдачей Андрею хорошего компьютера, на котором он строчит свои малограмотные крики о помощи. И стиральная машина получена в соцзащите. Обещают холодильник. О том, что это существенная помощь Москвы, можно говорить без всякой натяжки. Но получается, что, ограничившись распределением материальных ценностей городского уровня, в районном органе "защиты" о настоящей защите инвалидов даже не думают.

Между районными подразделениями полиции, соцзащиты и МСЭК - пять минут пешком. А еще к услугам любого государева и московского служащего есть Федеральный реестр инвалидов Пенсионного фонда, где всегда можно навести справки. Всегда можно было бы и полицейским, и в соцзащите посоветоваться о степени наивности любого обратившегося инвалида с экспертами МСЭК... Можно было бы... Но никто Андрею не помог! И, судя по разговору с редакцией "РГ", не собираются.

Видимо, "друзья" Андрея и предполагали, что он останется им на растерзание. Поэтому "друг" П. посоветовал: "Что ты все по подвалам таскаешься? Надо расширить твой бизнес! Давай вместе с тобой займемся расширением. Я выдающийся юрист и крупный специалист по ремонту помещений. Сам все тебе сделаю, совершенно бесплатно. Деньги только на покупку материалов, мебели и аренду. Заработаем кучу денег - и заживешь! Но надо взять кредиты! Обязательно, иначе никак!"

На "расширение" Андреева "бизнеса" под "опекой" П. (он вел все переговоры и представлял документы) было получено два кредита в Сбербанке, один кредит в Почта Банке и один в "Русском Стандарте". Везде инвалид ходил сам, но за руку со своим "юристом". Его видели десятки банковских клерков. В Почта Банке и "Русском Стандарте" сотни тысяч рублей за раз выдавали под проценты - более 40 годовых. Надо сказать, что, когда в службе претензий "Русского Стандарта" увидели Андрея, то, вероятно, сразу поняли, что это не его проблема, а проблема службы внутренней безопасности, и иска к нашему "особенному" заемщику не подавали. Остальные кредиторы свои иски в судах выиграли.

С таким "бизнес-планом" Андрей по рекомендации П. заключил договор на аренду помещения в московском Бизнес-центре "Персона Грата" площадью 180 квадратов - бывшая сауна. Попутно по совету П. он прикупил за 820 тысяч рублей ее изношенное оборудование, негодное никуда, кроме свалки. Среди прочего купил за наличные неотделимый от помещения неработающий бассейн. И это для помещения, арендуемого "партнерами" якобы под будущий склад и офис фирмы по убиению клопов.

По смешному рукописному договору купли-продажи все сбережения инвалида и часть кредитных денег были отданы Андреем с подачи П. лицу, как потом оказалось, непричастному к имуществу. Все приобретенное, похоже, просто было брошено прежним арендатором, чтобы не тратиться на его вывоз. Ремонт огромного "офиса" несуществующей фирмы, конечно, не был закончен. А купленные для ремонта через П. стройматериалы (купленные ли?) бесследно растворились. Платил за все обычно сам Андрей, и платил исключительно по указанию П. и исключительно в адреса, указанные П.: "Там гораздо дешевле! Уж я-то знаю".

Все договоры Андрея с друзьями-мошенниками были исключительно устные, потому как П. сказал, что честнее его в мире человека нет, что они с Андреем уже почти семья и партнеры... Какие еще бумаги?

П. получил от Андрея еще и две доверенности, последствия которых пока еще не проявились.

Неужели в трех банках не видели, кому выдают кредит?

Финалом аферы было получение "ну очень выгодного", само собой, организованного П., займа в компании с абсолютно непроизносимым по-русски названием. Списываю с судебного решения ООО "Управляющая компания "Финам Менеджмент" Д.У.ЗПИФ кредитным "Финам Структурный". Пресс-служба "Финам" мне намекнула, что если я изменю или упущу в названии хоть одну букву, то не оберусь хлопот, поскольку оговорю какую-нибудь непричастную ФИНАМсовую организацию. Поэтому называю ИНН отнимающей у инвалида компании - 7744002606. Зарегистрирована компания в комнате 29 по адресу в центре Москвы. Рискну предположить, что в остальных 28 комнатах пребывают ее ФИНАМсовые сестры. Учредитель истца - АО "Инвестиционная компания "Финам".

Кредит был взят Андреем на ремонт собственной квартиры. "Давай я хоть тебе ремонт сделаю. Будешь жить как человек! Все отдадим вместе - обещаю!" - сказал ему П.

Понятно, что такая легенда нужна была, чтобы привязать цель к квартире.

Больше 2 миллионов 300 тысяч под 32 процента годовых Андрей получил под залог своей единственной московской квартиры.

А дальше закрутилось неожиданное. Триста тысяч из полученного займа сразу пришлось отдать некой "сотруднице" за предоставление займа. "Так надо", - сказал П.

И было за что! Кто в трезвом уме и твердой памяти выдаст заем "по уши" закредитованному инвалиду, неисправному плательщику прежних кредитов, да еще при фиктивном договоре страхования здоровья нетрудоспособного инвалида от потери трудоспособности в страховой компании "СОГАЗ". Получение страховщиками денег за заведомо недействительный полис при бесспорном отсутствии даже теоретической возможности для Андрея получить какую-либо выплату, что бы с ним ни приключилось, есть отдельное хищение страховой премии, где Андрей - потерпевший. Все документы на заем подписывались прямо в коридоре, там же передавались деньги. Остальные деньги быстро рассосались в платежи по другим кредитам, что-то забрал П., что-то ушло за аренду никому уже не нужного офиса. Сотрудники кредитора не могли не понимать, что инвалид не расплатится, что он потеряет свою квартиру, что они плодят бомжей. Но если проценты вчетверо больше инфляции, тут не до сантиментов. Квартира обманутого инвалида стоимостью 10 миллионов уходит в уплату пятикратно меньшего займа.

Благодаря своим "друзьям", своей «семье» Андрей оказался закредитованным дальше некуда... Фото: Сергей Куксин

- Я голодал, но платил, сколько мог.

Деньги кончились, а вдохновители "расширения бизнеса" не торопились помогать Андрею расплачиваться с кредиторами.

И только тут Андрей наконец понял, что его обманули, и опять пошел в полицию. С прежним успехом: "Ну вы же сами все подписывали. Ничего доказать нельзя..."

Начались суды за квартиру. Андрея банально не выпускали из дому, запугивая тем, что его немедленно арестуют, так как якобы именно он обманывал кредиторов.

- Я не хотел страховаться и брать последний заем не хотел, - почти плачет Андрей. - Я из него ни копейки на себя не потратил. А они говорят, что я вор! Я честный!

Заем, конечно, изначально не мог быть возвращен. Акула финансового рынка раскрыла пасть, подала к несчастному инвалиду судебный иск и - АМ! - выиграла его.

После проигрыша иска, давно не опасаясь бездействующей бирюлевской полиции, П. потерял к Андрею интерес, перестал заходить, но по ходу последней серии нашего криминального сериала посоветовал Андрею продать дачу своему племяннику. А заодно и все имущество из квартиры, включая телевизор. Деньги ушли на "защиту друзей от бандитов", которые именно П. могли отплатить за его долги. Друзья-мошенники продолжают жить по соседству, приглядывая себе новую жертву.

Скоро Андрей примерит на себя собственный подъезд. Он надеется, что его не выгонят на мороз. Многие жильцы знают будущего бомжа с самого детства. Он тут вырос. Прямо вижу, как дежурная сотрудница соцзащиты носит Андрею по-соседски супчик и дает адресок ближайшей муниципальной ночлежки. Могли бы сохранить ему квартиру, но и супчик не помешает. Только будут ли носить?

Если бы хоть раз с 2014 года, когда Андрей "по совету друзей" приватизировал свою квартиру, которую запрещала приватизировать мудрая мама, с Андреем заинтересованно поговорил хотя бы один бирюлевский госслужащий, то он за 15 минут выложил бы все свои беды и "бизнес-планы". Если бы участковый думал не о следующем чине, а заметил убогого человека, попавшего в беду, то...

Надеяться на хороших людей правильно, но недостаточно. В работе со взрослыми инвалидами с детства, полагаю, есть системная проблема. Для инвалидов с детства, как и для всех граждан России, есть только две градации их социальной защиты в гражданско-правовой сфере - полная недееспособность и ограничение дееспособности.

Конституционный суд еще в 2012 году указал, что этого совершенно недостаточно. КС в своем постановлении обратил внимание законодателей на то, что эти две ступени не учитывают "пограничных" ситуаций, и не предусматривают "дифференцированных последствий" того или иного судебного решения в зависимости от степени нарушения тех или иных способностей человека. КС указал и ориентир: "Принцип максимального сохранения дееспособности, означающий в том числе признание, насколько это возможно, существования различных степеней недееспособности".

Думаю, к таким, как Андрей, подошла бы модель дееспособности подростков. Андрей ведь так и не вырос по-настоящему. Подросток от 14 до 18 лет имеет право сам принимать решения в гражданском обороте, но не по всем вопросам своей жизни, а только по менее существенным. Он может, никого не спрашивая, поступить в шахматную секцию и купить велосипед, а продать собственную квартиру без согласия родителей, опекунов или органов опеки не вправе. Не светит подростку и кредит в банке. Полагаю, что это была бы не дискриминационная, а абсолютно необходимая мера социальной защиты.

А пока квартира инвалида с детства еще не продана, полагаю, есть все юридические возможности сохранить "статус-кво". Но должна немедленно и на полный ход включиться машина местной "Бирюлево Восточной" юстиции и социальной защиты. Конечно, и указание с московского уровня в этом деле не помешает. Но не федеральное же это дело? Может, и взыскатель квартиры откажется от инвалидного жилья, чтобы не быть причисленным к компании жулья?

Квартиру надо бы отбить и деприватизировать. Андрея женить! А друзей? Поступить по закону. Если по закону, то все можно доказать.