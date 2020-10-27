Москвичка продала квартиру и уехала в Химки, где организовала собачий приют "В добрые руки". Специализируется он на представителях бойцовых пород, оставшихся без хозяев. В другие приюты этих псов не берут - боятся. Здесь же питбулей, стаффордширских терьеров выхаживают, лечат и находят для них новые добрые руки, которые уже не предадут. Как это происходит, посмотрели корреспонденты "РГ".

Жизнь в номерах

Слабо оказаться среди сотни бойцовых собак с остановившимся взглядом и готовых в секунду вцепиться мертвой хваткой в шею? Мне да, но мы поехали. Сворачиваем с Ленинградского шоссе на проселочную дорогу. Возле приюта непривычно тихо: никакого лая. Открывшая дверь администратор Ольга объяснила, что заметить нового человека здесь могут только обитатели уличных вольеров. Это 80 собак мирных пород - хаски, лайки, алабаи и все те, кому холода не страшны. Остальные 220 стаффордширских терьеров, бультерьеров, питбультерьеров живут в двух- и трехэтажных корпусах. Выглядят строения как гостиницы: на этаже коридор с многочисленными дверями в номера. Дважды в день комнаты убирают, пока постояльцы гуляют в чистом поле с работниками приюта. На каждой двери картонка с именем. Открываем дверь с надписью "Гейзер", на нас бросается погулявший и поевший белый с черными пятнами стаффорд. К счастью, везде есть вторые двери из железных прутьев. Свирепый пес через решетку недобро смотрит, рычит, но виляет хвостом. Комната Гейзера обставлена со вкусом: кресло от модной в 1990-х рижской мебели, диван, ковер, миски, игрушки. Зимой включают полы с подогревом, а в жару - кондиционер! Но, как говорят специалисты, собаки из приюта мечтают о настоящем доме и любимых руках хозяина.

Новое имя - новая судьба

Чтобы скорее это произошло, собакам меняют имена. "Так мы меняем судьбу. Первая буква в приютском имени в память о месте обнаружения. Гейзера нашли на улице Гайвороновской в Москве. Хозяева, звавшие до этого его Цезарем, выкинули подросшую собаку на улицу. Почему? Никто не знает. "Пес добрый", -говорит Ольга. На соседней двери табличка "Круиз". Открываем дверь, в центре комнаты - рыжий пес с грудой мышц. Мирный вид обманчив, через секунду клыки клацают возле моего лица. Нашли стаффа в Калуге, но за крутой нрав красавец в приюте сидит второй год. На этом же этаже живет бело-черный стафф Владис из Владикавказа. Его нашли на помойке с распухшей мордой и мутным глазом. "Думали, что его били, оказалось - стреляли", - говорит Ольга. Пулю хирурги вынули, но глаз не смогли спасти.

Владикавказ, Калуга - частые места обнаружения бесхозных бойцовых собак. По словам директора приюта Ирэн Беленькой, в этих регионах проводят подпольные собачьи бои. С проигравшими поступают жестоко. Одним из них стал найденный в лесу под Калугой стаффорд Камелот. Израненного и истекавшего кровью пса обнаружили грибники. У собаки почти отсутствовала челюсть. Здесь его выходили, восстановили челюсть из титана. Сейчас он домашний любимец.

Обязательный ритуал

Спрашиваю: "Не боятся, что собака по привычке кинется в бой?". "Собака агрессивной становится не от злобы, а от страха, многие собаки покалечены хозяевами, - рассказывает Ирэн. - Мы стараемся вернуть веру в людей". На это, как с Камелотом, порой уходят годы. Сначала сложную собаку учат есть с руки, успокаивают словом. Помогают в этом инструкторы, приезжающие пару раз в неделю. Кроме врачевания сердец каждого нового постояльца осматривает ветеринар. Часто выявляют заболевания костей, органов, из-за которых собаку могли бросить. Для лечения в приюте есть операционная, стационар, каталки для парализованных.

Крутой нрав Круиза пока готовы терпеть только сотрудники приюта. Фото: Сергей Михеев

Доставка в квартиру

Только на анализы здесь тратят около 100 тысяч рублей в месяц, столько же стоит УЗИ, большие затраты на операции, корма, коммуналку, налоги и прочее. Живет приют на пожертвования. Но отдавать собак не спешат. Будущий хозяин должен быть финансово независим, старше 21 года, и все члены его семьи должны хотеть такую собаку. "Смотрим, как ведет себя человек, смотрим на семью, - рассказывает Беленькая. - Порой с собаками справляются новички. Но чаще нужны опытные собаководы. Стаффорды ориентированы на человека, но любят вожаков. Если все устроило, собаку привозим. Для человека это приятно, а для нас способ выяснить условия жизни пса". Иногда чутье подводит. Зимой поверили с виду порядочной паре. "Собаку отдали, а они перестали отвечать на смс, - говорит Беленькая. - Приехали и в коридоре нашли полуживое пособие по анатомии. Забрали, лечили. Сейчас в новой семье ему хорошо".

Временно не принимаем

По словам Беленькой, из приюта каждый месяц забирают около 40 собак (большинство стаффорды). Судьбу каждого отслеживают. Есть единичные возвраты из-за агрессии к сородичам. Освободившееся место в приюте тут же занимает новая собака. Не попавшие в приют обычно обречены на смерть. "Их редко подбирают с улицы, боятся, - говорит она. - Тем не менее это такие же собаки, они родились, хотят иметь свой дом, хозяина. Чтобы остановить этот вал вязок, щенков, спасение собак, нужно привлекать законодателей. Ввести высокие штрафы за нестерилизованную и нечипированную собаку".

Сейчас на сайте приюта висит объявление: "Временно собак не принимаем". Но на форуме каждый день появляются сообщения: "Сочи, найден худой кобель на рынке, возьмете?", "Спасите в Пушкино питбуля!". И волонтеры приюта едут спасать.

Кстати

Против генетики не пойдешь

Антон Кульбачевский, глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы

- Бойцовые собаки обречены быть жестокими в силу генетической линии. Помимо агрессии у них культивировали отсутствие психологических тормозов, нервная система позволяет не чувствовать боли. Добром можно творить чудеса, я поддерживаю владелицу приюта, но до конца этих собак не переделать. Для этого нужно начинать культивировать другие качества.

Тем временем

Есть закон

Александр Козлов, член комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике

- Правительство России в прошлом году утвердило список из 12 пород собак, признанных потенциально опасными, среди них стаффы, питбули и другие. Их выгул невозможен без поводка и намордника. За нарушение - штраф 1 тыс. рублей. На мой взгляд, и штраф мягкий, и следить за тем, как выгуливают собаку, некому. Необходимо, чтобы лица, планирующие завести бойцовскую породу, получали своего рода лицензию, как на оружие. Инициатива обсуждалась, можно вернуться к этому вопросу. Обязательно должна быть единая база этих животных. А самих животных - чипировать, чтобы проще было найти непутевого хозяина.