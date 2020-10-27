Как жителям Подмосковья современные технологии облегчают жизнь и быт

Новости

В Петербурге арестовали мужчину, отрезавшего палец преподавательнице 22:13
В Таганроге семь школьников отравились неизвестным газом 22:11
Главы МИД РФ и Беларуси провели телефонные переговоры 21:55
Режиссер и актер Роман Виктюк госпитализирован с коронавирусом 21:49
Минтруд опубликовал новый ТОП-50 востребованных профессий 21:30
Умер актер Михаил Макаров 21:22
В армии коронавирус выявили у 2780 военнослужащих 21:02
Попова объяснила требования по ношению масок в общественных местах 21:00
Депутат заявил о необходимости компенсации от организаторов геноцида 20:57
На Кубани учитель снизила оценку школьнику за свое мнение в сочинении 20:52
Врач объяснил, какие люди неуязвимы для коронавируса 20:40
В Волгограде три человека пострадали от взрыва газа 20:04
Индекс предпринимательской уверенности в РФ один из самых высоких в Европе 19:58
В Азовском море на месте взрыва танкера нашли останки моряков 19:53
Аналитики назвали самый популярный iPhone 19:34
Путин раскритиковал систему закупки книг в библиотеки 19:32
Сухогруз протаранил греческий военный корабль 19:10
Москвичи стали реже пользоваться общественным транспортом 18:54
Более 50 нарушителей масочного режима выявили в ТЦ на юго-востоке Москвы 18:47
Умер заразившийся COVID-19 актер Джонни Лиз 18:45
Путин поддержал идею показывать советское кино в школах 18:39
Расшифровка генома мшанки приблизила ученых к лекарству от рака 18:36
Путин призвал сохранить систему школ искусств 18:25
РФПИ направил в ВОЗ заявку на ускоренную регистрацию "Спутник V" 18:16
Сергей Лавров ушел на самоизоляцию из-за контакта с заболевшим COVID-19 18:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
27.10.2020 21:47
Рубрика: Экономика

Сами себе накликали

Как жителям Подмосковья современные технологии облегчают жизнь и быт
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Неделя № 244(8298)
Подмосковье из пандемии коронавируса явно выходит с плюсом - цифровым. За последние пару-тройку месяцев в области появилось несколько новых электронных сервисов, способных существенно облегчить гражданам жизнь. "РГ" собрала для вас пять самых полезных подмосковных электронных новинок.
Галочка? Ты сейчас умрешь! Я только что разделила коммунальные счета в квартире, ни к кому не обращаясь. Фото: GettyImages Галочка? Ты сейчас умрешь! Я только что разделила коммунальные счета в квартире, ни к кому не обращаясь. Фото: GettyImages
Галочка? Ты сейчас умрешь! Я только что разделила коммунальные счета в квартире, ни к кому не обращаясь. Фото: GettyImages

1. Умная платежка

У тех, кто оплачивает коммуналку в МосОблЕИРЦ (подавляющее большинство жителей региона - абоненты этого единого расчетного центра), появилась возможность управлять услугами в личном кабинете. Например, вызвать мастера для поверки водосчетчиков. Или сантехника для несрочных работ - замены смесителя или полотенцесушителя. Мастер придет в выбранный вами день и совершенно точно не будет раскручивать на всякие дополнительные опции - скажем, на покупку новых приборов при работающих старых.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Путин подписал закон о снижении платы за некачественные услуги ЖКХ

В личном кабинете можно также настроить автоплатеж для любой коммунальной услуги, оформить справку об отсутствии задолженности или выписку из финансово-лицевого счета. Документы пришлют в личный кабинет в электронном виде. Можно разделить или объединить лицевые счета, изменить количество проживающих или сменить данные собственника лицевого счета. Раньше для получения этих услуг приходилось терять время в очередях паспортных столов, а теперь достаточно загрузить в личный кабинет копии необходимых документов.

В отдельный раздел вынесены тарифы на услуги ЖКХ. Под каждым тарифом - разъяснение, из чего он складывается и кто предоставляет услугу. Есть форма для жалоб на некорректно начисленные пени и объяснение, как оформить рассрочку на погашение коммунального долга, если человек попал в сложную жизненную ситуацию. Кстати, оплата коммунальных счетов в личном кабинете проводится без комиссии - сегодня не каждый банковский терминал может этим похвастаться.

Изучить все возможности личного кабинета можно здесь.

Можно ли устроиться на работу, не вставая со стула? Да легко!

2. ЖКХ-информатор

Те, кто зарегистрирован на портале госуслуг, могут подключить себе ЖКХ-информатор. Сервис совсем новый и на первых порах умеет информировать только о том, что происходит в сетях холодного водоснабжения. Впрочем, и это неплохо, а со временем услуге обещают добавить функционала. Пока же можно рассчитывать на оповещения о плановых и аварийных работах на холодном водопроводе, которые оперативно будут приходить на смартфон или компьютер. В сообщении также будут указаны сроки восстановления подачи воды и координаты пункта резервного водоснабжения, если авария серьезная и для ее ликвидации требуется более пяти часов.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Инвесторы построят в Подмосковье заводы по переработке пластика

Подключить услугу можно на главной странице портала ЕИАС ЖКХ, расположенной тут. Нужно лишь войти в личный кабинет, авторизовавшись с помощью портала госуслуг. А еще можно скачать мобильное приложение "ЕИАС ЖКХ" в App Store или Play Market. Дальше нужно перейти во вкладку "Регистрация" и ввести данные собственника жилого помещения. Если, к примеру, вы квартиру снимаете, но оповещения получать хотите, необходимо будет добавить номер лицевого счета. Кстати, возможность что-то предложить для улучшения работы этого сервиса у пользователей тоже есть. Посетители портала могут оставить сообщения в разделе "Поддержка пользователей", а те, кто предпочтет мобильное приложение, увидят электронный адрес разработчиков.

Компьютер и мышь - вот мои документы! Все большая часть нашей жизни уходит в онлайн. Фото: Photoxpress

3. Интерактивная карта вакансий

На портале госуслуг Московской области опубликованы две интерактивные карты, с помощью которых можно найти работу. Первая рассказывает о вакансиях в многофункциональных центрах, вторая - в больницах и поликлиниках.

Это очень удобно - легче стало выбрать ближайший к дому МФЦ, больницу или поликлинику, где есть вакансии, ознакомиться с требованиями и условиями работы и сразу отправить резюме. В настоящий момент карта вакансий МФЦ содержит 170 предложений в центрах 23 городских округов области, а медицинская карта - 1065 вакансий в 53 городах. Власти напоминают, что помимо введенных во время пандемии коронавирусных выплат пришедшие на работу в область врачи могут претендовать и на другие постоянно действующие бонусы. В том числе на ежемесячную губернаторскую доплату участковым педиатрам и терапевтам в размере 32 тысяч рублей, социальную ипотеку, когда первоначальный взнос на покупку жилья и тело кредита медработнику оплачивает областной бюджет, оплату половины стоимости съемного жилья, миллион рублей подъемных тем, кто приходит работать в сельскую местность. Так что желающим стоит заглядывать в карту почаще.

Находятся обе карты по адресам: https://uslugi.mosreg.ru/vacancymfc и https://uslugi.mosreg.ru/rabotamz/map. Раз в неделю информация актуализируется.

4. Информационная система фонда защиты прав дольщиков

Эта новинка предназначена для граждан, чье недостроенное жилье передано в фонд защиты прав дольщиков Московской области. Речь идет о 27 жилых комплексах и 7 тысячах человек, признанных пострадавшими от недобросовестных застройщиков. Чтобы они в ежедневном режиме могли отслеживать все, что происходит и на стройплощадке, и в инстанциях, где идет документальная работа, был создан вот этот портал: www.fond214mo.ru.

В Подмосковье будут штрафовать перевозчиков за отказ принять оплату картой

Здесь можно ознакомиться с той "дорожной картой" каждого недостроя, придерживаясь которой, фонд намерен решать проблемы людей. На портал будут стекаться ответы на самые животрепещущие вопросы дольщиков, информация о встречах с застройщиками и чиновниками, местные и федеральные новости, касающиеся долевого строительства.

По мере того как под крыло фонда защиты прав дольщиков будут попадать другие недострои, информация о них оперативно начнет появляться и на портале. По словам гендиректора фонда Виталия Донченко, сейчас в Подмосковье насчитывается около 40 тысяч человек, чье жилье возводится с существенным нарушением сроков или же не возводится вообще.

5. Оформление мест для захоронения

Услуга по предоставлению мест для захоронения, установке ограждений и регистрации памятников в области переведена в электронный вид не так давно. Пока она доступна жителям лишь восьми муниципалитетов - Воскресенска, Одинцова, Солнечногорска, Красногорска, Егорьевска, Истры, Люберец и Дмитрова. Но вопрос тиражирования услуги на другие города - дело ближайшего времени.

Прежде с заявлением о захоронении нужно было обращаться в муниципальную администрацию муниципалитета. И в этом не было бы ничего плохого, если бы у дверей потерявших родственников граждан не крутились похоронные агенты, перехватывающие растерянных и горюющих людей на пороге. Но теперь для оформления места на кладбище можно и двери не открывать - все за минуты оформляется на региональном портале госуслуг, а именно здесь. А за готовым документом можно потом зайти в МФЦ. В этом случае не придется тратить на оформление ни единой копейки.

В регионах Экономика ЖКХ Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

Главное сегодня

Путин продлил порядок начисления выплат на детей
Роспотребнадзор ввел в стране масочный режим
Голикова: Избежать второго локдауна возможно при соблюдении мер безопасности
Мишустин продлил льготную ипотеку до 1 июля 2021 года
Российский суд впервые признал геноцид советского народа нацистами
В Кадастровой палате рассказали, что нельзя построить на даче
Пять главных отличий хорошей АЗС от плохой