Как жителям Подмосковья современные технологии облегчают жизнь и быт

Галочка? Ты сейчас умрешь! Я только что разделила коммунальные счета в квартире, ни к кому не обращаясь. Фото: GettyImages

1. Умная платежка

У тех, кто оплачивает коммуналку в МосОблЕИРЦ (подавляющее большинство жителей региона - абоненты этого единого расчетного центра), появилась возможность управлять услугами в личном кабинете. Например, вызвать мастера для поверки водосчетчиков. Или сантехника для несрочных работ - замены смесителя или полотенцесушителя. Мастер придет в выбранный вами день и совершенно точно не будет раскручивать на всякие дополнительные опции - скажем, на покупку новых приборов при работающих старых.

В личном кабинете можно также настроить автоплатеж для любой коммунальной услуги, оформить справку об отсутствии задолженности или выписку из финансово-лицевого счета. Документы пришлют в личный кабинет в электронном виде. Можно разделить или объединить лицевые счета, изменить количество проживающих или сменить данные собственника лицевого счета. Раньше для получения этих услуг приходилось терять время в очередях паспортных столов, а теперь достаточно загрузить в личный кабинет копии необходимых документов.

В отдельный раздел вынесены тарифы на услуги ЖКХ. Под каждым тарифом - разъяснение, из чего он складывается и кто предоставляет услугу. Есть форма для жалоб на некорректно начисленные пени и объяснение, как оформить рассрочку на погашение коммунального долга, если человек попал в сложную жизненную ситуацию. Кстати, оплата коммунальных счетов в личном кабинете проводится без комиссии - сегодня не каждый банковский терминал может этим похвастаться.

Изучить все возможности личного кабинета можно здесь.

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2. ЖКХ-информатор

Те, кто зарегистрирован на портале госуслуг, могут подключить себе ЖКХ-информатор. Сервис совсем новый и на первых порах умеет информировать только о том, что происходит в сетях холодного водоснабжения. Впрочем, и это неплохо, а со временем услуге обещают добавить функционала. Пока же можно рассчитывать на оповещения о плановых и аварийных работах на холодном водопроводе, которые оперативно будут приходить на смартфон или компьютер. В сообщении также будут указаны сроки восстановления подачи воды и координаты пункта резервного водоснабжения, если авария серьезная и для ее ликвидации требуется более пяти часов.

Подключить услугу можно на главной странице портала ЕИАС ЖКХ, расположенной тут. Нужно лишь войти в личный кабинет, авторизовавшись с помощью портала госуслуг. А еще можно скачать мобильное приложение "ЕИАС ЖКХ" в App Store или Play Market. Дальше нужно перейти во вкладку "Регистрация" и ввести данные собственника жилого помещения. Если, к примеру, вы квартиру снимаете, но оповещения получать хотите, необходимо будет добавить номер лицевого счета. Кстати, возможность что-то предложить для улучшения работы этого сервиса у пользователей тоже есть. Посетители портала могут оставить сообщения в разделе "Поддержка пользователей", а те, кто предпочтет мобильное приложение, увидят электронный адрес разработчиков.

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3. Интерактивная карта вакансий

На портале госуслуг Московской области опубликованы две интерактивные карты, с помощью которых можно найти работу. Первая рассказывает о вакансиях в многофункциональных центрах, вторая - в больницах и поликлиниках.

Это очень удобно - легче стало выбрать ближайший к дому МФЦ, больницу или поликлинику, где есть вакансии, ознакомиться с требованиями и условиями работы и сразу отправить резюме. В настоящий момент карта вакансий МФЦ содержит 170 предложений в центрах 23 городских округов области, а медицинская карта - 1065 вакансий в 53 городах. Власти напоминают, что помимо введенных во время пандемии коронавирусных выплат пришедшие на работу в область врачи могут претендовать и на другие постоянно действующие бонусы. В том числе на ежемесячную губернаторскую доплату участковым педиатрам и терапевтам в размере 32 тысяч рублей, социальную ипотеку, когда первоначальный взнос на покупку жилья и тело кредита медработнику оплачивает областной бюджет, оплату половины стоимости съемного жилья, миллион рублей подъемных тем, кто приходит работать в сельскую местность. Так что желающим стоит заглядывать в карту почаще.

Находятся обе карты по адресам: https://uslugi.mosreg.ru/vacancymfc и https://uslugi.mosreg.ru/rabotamz/map. Раз в неделю информация актуализируется.

4. Информационная система фонда защиты прав дольщиков

Эта новинка предназначена для граждан, чье недостроенное жилье передано в фонд защиты прав дольщиков Московской области. Речь идет о 27 жилых комплексах и 7 тысячах человек, признанных пострадавшими от недобросовестных застройщиков. Чтобы они в ежедневном режиме могли отслеживать все, что происходит и на стройплощадке, и в инстанциях, где идет документальная работа, был создан вот этот портал: www.fond214mo.ru.

Здесь можно ознакомиться с той "дорожной картой" каждого недостроя, придерживаясь которой, фонд намерен решать проблемы людей. На портал будут стекаться ответы на самые животрепещущие вопросы дольщиков, информация о встречах с застройщиками и чиновниками, местные и федеральные новости, касающиеся долевого строительства.

По мере того как под крыло фонда защиты прав дольщиков будут попадать другие недострои, информация о них оперативно начнет появляться и на портале. По словам гендиректора фонда Виталия Донченко, сейчас в Подмосковье насчитывается около 40 тысяч человек, чье жилье возводится с существенным нарушением сроков или же не возводится вообще.

5. Оформление мест для захоронения

Услуга по предоставлению мест для захоронения, установке ограждений и регистрации памятников в области переведена в электронный вид не так давно. Пока она доступна жителям лишь восьми муниципалитетов - Воскресенска, Одинцова, Солнечногорска, Красногорска, Егорьевска, Истры, Люберец и Дмитрова. Но вопрос тиражирования услуги на другие города - дело ближайшего времени.

Прежде с заявлением о захоронении нужно было обращаться в муниципальную администрацию муниципалитета. И в этом не было бы ничего плохого, если бы у дверей потерявших родственников граждан не крутились похоронные агенты, перехватывающие растерянных и горюющих людей на пороге. Но теперь для оформления места на кладбище можно и двери не открывать - все за минуты оформляется на региональном портале госуслуг, а именно здесь. А за готовым документом можно потом зайти в МФЦ. В этом случае не придется тратить на оформление ни единой копейки.