Московскую канатную дорогу временно закроют для укорачивания троса

В Москве временно закроют канатную дорогу. Как пояснили "РГ" в пресс-службе канатной дороги, она не будет работать с 2 по 18 ноября в связи с плановым ежегодным техническим обслуживанием.

"Ежегодно весной и осенью Московская канатная дорога закрывается на плановое обслуживание. Обычно проверка и наладка всех систем жизнеобеспечения воздушной трассы занимает от трех до пяти дней. Но в этом году, пройдет процедура по укорачиванию троса", - рассказали в пресс-службе.

Эту работу необходимо выполнять через год-два после запуска канатной дороги, а потом каждые пять лет. Дело в том, что в процессе эксплуатации канатной дороги происходит износ троса, влияющий на безопасность эксплуатации и нормальную техническую часть работы.