Москвичи стали реже пользоваться общественным транспортом

В столичном транспорте сокращается поток пассажиров. Так, в метро в прошедший понедельник зафиксировано на 18 процентов меньше пассажиров, чем неделей ранее. В наземном транспорте поток уменьшился почти на треть. Об этом сообщает телеграмм-канал департамента транспорта Москвы.

По данным департамента, вчера через турникеты метро прошло менее 5,3 млн человек. Это на 18,4% меньше, чем на прошлой неделе. Сильнее всего сократилось количество школьников и студентов - в метро их стало меньше на 31,5%. Вчера в подземку спустились 367,5 тыс. учащихся, 21 сентября этот же показатель составлял 536,7 тыс. человек. Пассажиров в наземном транспорте стало меньше на 28,7% - 2,9 млн человек в сутки. Школьники и студенты стали ездить на автобусах и трамваях на 45,5% реже - вчера они воспользовались транспортом 114,8 тыс. раз.

В департаменте напомнили, что для проезда в общественном транспорте необходимо быть в средствах самозащиты: масках и перчатках.