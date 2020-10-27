Нововоронежцы на конкурсе научных работ завоевали 10 призовых мест

Всего на конкурс было представлено 38 работ. Призовые места присвоены 17 проектам, авторами 10 из которых стали нововоронежские студенты, школьники, а также сотрудники Нововоронежской АЭС.
Конкурс проводился по трем номинациям. В каждой номинации три категории.
В категории "Эксперты" номинации "Обеспечение экологической безопасности АЭС (на всех циклах жизнедеятельности)" первое место с проектом "55-летний опыт эксплуатации Нововоронежской АЭС" завоевал директор атомной станции Владимир Поваров. Второе и третье места заслуженно достались коллективам авторов из Отдела ядерной безопасности и надежности и Химического цеха НВ АЭС.
"История побед Нововоронежской АЭС и всей атомной отрасли России - это история блестящих научных и технических решений, сделавших "Росатом" ведущей высокотехнологичной корпорацией страны. Нововоронежские атомщики сейчас воплощают в жизнь проекты, которые помогут Росатому стать одним из мировых инновационных лидеров. Я рад, что с помощью таких конкурсов мы можем и показать свои достижения, и привлечь молодых талантливых ребят в науку и атомную промышленность", - сказал директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.
В категории "Эксперты" номинации "Экологическая востребованность АЭС, как подтвержденной альтернативы выработки и использования энергии из невозобновляемых энергоресурсов, загрязняющих окружающую среду" первое место занял коллектив специалистов Нововоронежской АЭС с проектом "Повторное продление срока эксплуатации энергоблока №4 НВАЭС". Второе место у представителя Нововоронежского филиала "Техническая Академия Росатома".
В номинации "Влияние комплекса проводимых АЭС экологических мероприятий на экологическую обстановку в муниципальных образованиях" в категории "Школьники" ученики школ № 1 и № 4 вместе со своими научными руководителями из числа педагогов, завоевали весь пьедестал почета. А студенты Нововоронежского политехнического колледжа - первое и третье места.
Авторы работ, вошедших в число победителей и призеров, получат гранты на продолжение исследовательской деятельности.
Организатором конкурса выступил Фонд содействия развитию муниципальных образований "Ассоциация территорий расположения атомных электростанций" (АТР АЭС) при поддержке Госкорпорации "Росатом" и Концерна "Росэнергоатом".
Его основная цель - популяризация знаний об атомной отрасли среди различных групп населения: социальных, возрастных, профессиональных.