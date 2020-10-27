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27.10.2020 17:11

Нововоронежцы на конкурсе научных работ завоевали 10 призовых мест

В Москве подведены итоги конкурса научных работ "Чистая энергия. Атомный контекст", посвященного 75-летию атомной промышленности России. 10 призовых мест из 17 завоевали нововоронежцы.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Всего на конкурс было представлено 38 работ. Призовые места присвоены 17 проектам, авторами 10 из которых стали нововоронежские студенты, школьники, а также сотрудники Нововоронежской АЭС.

Конкурс проводился по трем номинациям. В каждой номинации три категории.

В категории "Эксперты" номинации "Обеспечение экологической безопасности АЭС (на всех циклах жизнедеятельности)" первое место с проектом "55-летний опыт эксплуатации Нововоронежской АЭС" завоевал директор атомной станции Владимир Поваров. Второе и третье места заслуженно достались коллективам авторов из Отдела ядерной безопасности и надежности и Химического цеха НВ АЭС.

Фото: Нововоронежская АЭС
Энергоблок № 4 НВ АЭС включен в сеть после планового ремонта

"История побед Нововоронежской АЭС и всей атомной отрасли России - это история блестящих научных и технических решений, сделавших "Росатом" ведущей высокотехнологичной корпорацией страны. Нововоронежские атомщики сейчас воплощают в жизнь проекты, которые помогут Росатому стать одним из мировых инновационных лидеров. Я рад, что с помощью таких конкурсов мы можем и показать свои достижения, и привлечь молодых талантливых ребят в науку и атомную промышленность", - сказал директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

В категории "Эксперты" номинации "Экологическая востребованность АЭС, как подтвержденной альтернативы выработки и использования энергии из невозобновляемых энергоресурсов, загрязняющих окружающую среду" первое место занял коллектив специалистов Нововоронежской АЭС с проектом "Повторное продление срока эксплуатации энергоблока №4 НВАЭС". Второе место у представителя Нововоронежского филиала "Техническая Академия Росатома".

В номинации "Влияние комплекса проводимых АЭС экологических мероприятий на экологическую обстановку в муниципальных образованиях" в категории "Школьники" ученики школ № 1 и № 4 вместе со своими научными руководителями из числа педагогов, завоевали весь пьедестал почета. А студенты Нововоронежского политехнического колледжа - первое и третье места.

Авторы работ, вошедших в число победителей и призеров, получат гранты на продолжение исследовательской деятельности.

Организатором конкурса выступил Фонд содействия развитию муниципальных образований "Ассоциация территорий расположения атомных электростанций" (АТР АЭС) при поддержке Госкорпорации "Росатом" и Концерна "Росэнергоатом".

Его основная цель - популяризация знаний об атомной отрасли среди различных групп населения: социальных, возрастных, профессиональных.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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