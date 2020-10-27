Нововоронежцы на конкурсе научных работ завоевали 10 призовых мест

В Москве подведены итоги конкурса научных работ "Чистая энергия. Атомный контекст", посвященного 75-летию атомной промышленности России. 10 призовых мест из 17 завоевали нововоронежцы.

Всего на конкурс было представлено 38 работ. Призовые места присвоены 17 проектам, авторами 10 из которых стали нововоронежские студенты, школьники, а также сотрудники Нововоронежской АЭС.

Конкурс проводился по трем номинациям. В каждой номинации три категории.

В категории "Эксперты" номинации "Обеспечение экологической безопасности АЭС (на всех циклах жизнедеятельности)" первое место с проектом "55-летний опыт эксплуатации Нововоронежской АЭС" завоевал директор атомной станции Владимир Поваров. Второе и третье места заслуженно достались коллективам авторов из Отдела ядерной безопасности и надежности и Химического цеха НВ АЭС.

"История побед Нововоронежской АЭС и всей атомной отрасли России - это история блестящих научных и технических решений, сделавших "Росатом" ведущей высокотехнологичной корпорацией страны. Нововоронежские атомщики сейчас воплощают в жизнь проекты, которые помогут Росатому стать одним из мировых инновационных лидеров. Я рад, что с помощью таких конкурсов мы можем и показать свои достижения, и привлечь молодых талантливых ребят в науку и атомную промышленность", - сказал директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

В категории "Эксперты" номинации "Экологическая востребованность АЭС, как подтвержденной альтернативы выработки и использования энергии из невозобновляемых энергоресурсов, загрязняющих окружающую среду" первое место занял коллектив специалистов Нововоронежской АЭС с проектом "Повторное продление срока эксплуатации энергоблока №4 НВАЭС". Второе место у представителя Нововоронежского филиала "Техническая Академия Росатома".

В номинации "Влияние комплекса проводимых АЭС экологических мероприятий на экологическую обстановку в муниципальных образованиях" в категории "Школьники" ученики школ № 1 и № 4 вместе со своими научными руководителями из числа педагогов, завоевали весь пьедестал почета. А студенты Нововоронежского политехнического колледжа - первое и третье места.

Авторы работ, вошедших в число победителей и призеров, получат гранты на продолжение исследовательской деятельности.

Организатором конкурса выступил Фонд содействия развитию муниципальных образований "Ассоциация территорий расположения атомных электростанций" (АТР АЭС) при поддержке Госкорпорации "Росатом" и Концерна "Росэнергоатом".

Его основная цель - популяризация знаний об атомной отрасли среди различных групп населения: социальных, возрастных, профессиональных.