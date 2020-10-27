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27.10.2020 22:30
Рубрика: Происшествия

Отстояли солдат

Прокуроры не дали устроить свалку у братской могилы
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 243(8297)
После вмешательства прокуроров у воинского мемориала в Подмосковье на прошлой неделе ликвидировали несанкционированную свалку.

Первыми тревогу забили журналисты, обнаружившие у братской могилы 150 советским воинам в деревне Носово, что под Солнечногорском, строительный мусор и отвалы земли. Кто-то решил использовать охранную зону как несанкционированную свалку. Сразу после этого сообщения в СМИ прокуратура Московской области поручила прокурору Солнечногорска провести проверку и принять все необходимые меры для защиты захоронения.

В Новой Москве ликвидируют несанкционированные свалки

Выехавшие на место прокуроры действительно обнаружили рядом с захоронением отвалы строительного мусора, которые разравнивал трактором некий гражданин. Он оказался местным бизнесменом, который пояснил, что увидел мусор и решил сам навести порядок. Кроме свалки прокуроры обнаружили и то, что за памятником уже давно никто не ухаживал.

А еще оказалось, что участок, на котором расположен мемориал "Братская могила воинов 1941-1942 гг.", почему-то не стоял на кадастровом учете. После внесенного прокурором представления главе администрации виновного чиновника привлекли к дисциплинарной ответственности. Но самое главное - мусор вывезли и провели работы по благоустройству мемориала. Одновременно началось межевание и работа по постановке мемориала на кадастровый учет. Вот только почему прокурорам надо напоминать чиновникам в год 75-летия Победы то, что они и сами должны уже давно были сделать - непонятно.

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