Псевдоцелительница выманила у пенсионерки более двух миллионов рублей

Пенсионерка в Москве стала жертвой псевдоцелительницы, выманившей у нее более двух миллионов рублей. Схема мошенничества была проста и уже не раз использовалась. Однако все еще находятся люди, которые попадаются на крючок.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в полицию обратилась 87-летняя жительница столицы. Пенсионерка рассказала, что, выходя из поликлиники, встретила неизвестную женщину, которая убедила, что ее болезни связаны с наведенной порчей. Пожилая женщина привела незнакомку к себе в квартиру и согласилась провести магический обряд. Для этого якобы требовалось собрать все имеющиеся дома деньги и ювелирные изделия, завернуть их в платок, положить под подушку и на полчаса выйти на улицу. Воспользовавшись моментом, злоумышленница похитила сверток и вместе с хозяйкой покинула жилище. По возвращении домой пенсионерка обнаружила пропажу. Ущерб превысил два миллиона рублей.

Оперативники Московского уголовного розыска совместно с коллегами из Юго-Восточного административного округа города Москвы в городе Люберцы задержали подозреваемую, ее 34-летнего сына и их общего знакомого. При обыске по месту проживания фигурантов изъяты похищенные ценности.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ. Ранее женщина уже была судима за аналогичное преступление и провела в местах лишения свободы два с половиной года. Имеются основания полагать, что она может быть причастна к подобным преступлениям, совершенным на территории Московского региона.