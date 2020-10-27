Псевдоцелительница выманила у пенсионерки более двух миллионов рублей

Новости

Фото: Киану Ривз постригся почти налысо для "Матрицы 4" 14:35
Россия поднимет в ООН вопрос о притязаниях США на лунные ресурсы 14:26
Москалькова оценила законопроект о деятельности федерального омбудсмена 14:25
Минздрав пояснил, как пациентов с COVID обеспечивают бесплатными лекарствами 14:21
Лёва Би-2 заразился коронавирусом 14:17
В Москве мошенницы отобрали у пенсионерки 55 тысяч рублей 14:11
Иностранцам будут доплачивать за переезд в итальянскую деревню 14:11
В Москве аферист выманил у пенсионерки почти 5 миллионов рублей 14:05
Попова: Новые тест-системы будут обнаруживать антитела на уровне памяти клеток 13:50
Жириновский предложил навсегда ввести запрет на ночную работу клубов 13:46
Гендиректор "Российского экологического оператора" покинул свой пост 13:45
В опорную сеть автодорог в России включат 170 тысяч километров трасс 13:35
ГД поддержала проект о едином номере "112" для вызова экстренных служб 13:35
Лукашенко: Против Беларуси развернута террористическая война 13:26
В Кремле прокомментировали ситуацию с лекарствами для онкобольных 13:25
В Псковской области завотделением больницы умерла от коронавируса 13:22
Ксения Собчак заразилась коронавирусом 13:08
В Кремле назвали условие участия Турции в переговорах по Карабаху 13:03
Форум вузов инженерного профиля СГ стартовал в Минске 12:59
В Швейцарии побит рекорд по количеству женщин во власти 12:57
Центр "Вектор" начал производство вакцины "ЭпиВакКорона" 12:52
В Госдуме оценили предписание Роспотребнадзора о масочном режиме 12:38
Попова: Маски не придется носить всегда, для защиты есть вакцины 12:34
Роскомнадзор сообщил о росте числа фейков в соцсетях 12:31
Вышел тизер постапокалипсиса Джорджа Клуни "Полночное небо" 12:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
27.10.2020 14:00
Рубрика: Происшествия

Псевдоцелительница выманила у пенсионерки более двух миллионов рублей

Текст: Михаил Фалалеев
Пенсионерка в Москве стала жертвой псевдоцелительницы, выманившей у нее более двух миллионов рублей. Схема мошенничества была проста и уже не раз использовалась. Однако все еще находятся люди, которые попадаются на крючок.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в полицию обратилась 87-летняя жительница столицы. Пенсионерка рассказала, что, выходя из поликлиники, встретила неизвестную женщину, которая убедила, что ее болезни связаны с наведенной порчей. Пожилая женщина привела незнакомку к себе в квартиру и согласилась провести магический обряд. Для этого якобы требовалось собрать все имеющиеся дома деньги и ювелирные изделия, завернуть их в платок, положить под подушку и на полчаса выйти на улицу. Воспользовавшись моментом, злоумышленница похитила сверток и вместе с хозяйкой покинула жилище. По возвращении домой пенсионерка обнаружила пропажу. Ущерб превысил два миллиона рублей.

Фото: МВД МЕДИА/youtube
В Москве таксист и его подельник похитили детали автомобилей на 8 млн руб

Оперативники Московского уголовного розыска совместно с коллегами из Юго-Восточного административного округа города Москвы в городе Люберцы задержали подозреваемую, ее 34-летнего сына и их общего знакомого. При обыске по месту проживания фигурантов изъяты похищенные ценности.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ. Ранее женщина уже была судима за аналогичное преступление и провела в местах лишения свободы два с половиной года. Имеются основания полагать, что она может быть причастна к подобным преступлениям, совершенным на территории Московского региона.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Москва РГ-Видео

Главное сегодня

Роспотребнадзор ввел в стране масочный режим
Путин продлил порядок начисления выплат на детей
В Кремле прокомментировали ситуацию с лекарствами для онкобольных
Принят президентский закон о правительстве РФ
Москва не будет закрывать ночные клубы после рекомендаций Роспотребнадзора
Камеры будут фиксировать мойку машин в реках и парковку на газонах
Видео
Видео
В Москве аферист выманил у пенсионерки почти 5 миллионов рублей