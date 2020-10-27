Сергей Собянин: Программу реновации ничто не затормозит

Более 21 тысячи москвичей уже переехали в новые квартиры по стартовавшей в столице в 2017-м году программе реновации. Новые дома для миллиона горожан, жилье которых в ее рамках попало под снос, строятся практически во всех районах мегаполиса. В одном из них вместе с мэром Сергеем Собяниным сегодня побывали и корреспонденты "РГ".

Эта десятиэтажка с красивым фасадом, облицованным керамогранитными плитами, расположена на улице Гарибальди, 17. Именно отсюда, из района Черемушки, в 60-е годы прошлого века начиналось строительство "хрущоб", которые сейчас сносит Москва. Пришла сюда в числе первых районов и реновация. Буквально 50 шагов, посчитали корреспонденты "РГ", отделяют пятиэтажки до новостройки, в которую предстоит уже к Новому году переехать жителям.

- В этом году мы сдадим здесь два дома и далее начнем волновое переселение жителей, - рассказал глава города. Реновация и в Черемушках, и в целом по городу идет в плановом порядке. В настоящее время построено уже 67 домов, еще 260 с лишним находятся в строительстве и проектировании. Город финансирует программу реновации в полном объеме. Никаких проблем и никакого торможения в ее выполнении нет и не будет".

В новом доме - 90 квартир, из них 18 однокомнатных, 54 двухкомнатных и 18 трехкомнатных. Заглядываем в "трешку" на третьем этаже. Отмечаем просторную прихожую, кухню площадью не меньше 10 "квадратов". Раздельные санузел и ванную, в которых будущему новоселу даже руки не к чему приложить. Стены от пола до потолка выложены светлой плиткой, как и пол. Сияют новенькие полотенцесушитель и краны. Прикручена даже розетка для включения стиральной машины.

Комнаты все раздельные, причем, даже на первый взгляд заметно просторнее, чем в пятиэтажках - таких маленьких в столице больше просто не строят. Стены оклеены обоями под покраску - нравится цвет, живи с такими, не нравится - крась по своему усмотрению. В каждой из комнат даже люстры висят. Хороша и лоджия - тоже метров на 10. Застекленная, выглядит как еще одна комната. Ставь диванчик со столиком и пей по вечерам чай, любуясь видом на город. В общем, чтобы понять, что такое отделка комфорт-класса - такое требование записано в постановлении правительства Москвы к оборудованию квартир по реновации, все это надо увидеть своими глазами.

Нет, недаром взлетели цены на квартиры в пятиэтажках, которые вошли в программу реновации. По данным агентства ЦИАН за три года, когда программа только анонсировалась, "квадрат" в таких домах подорожал в среднем со 140 тысяч до 160 тысяч рублей. А уж что говорить о том, как отличаются цены на квартиры в уже построенных домах от хрущоб. Смотрим на сайте того же агентства: "двушка" на улице Гарибальди, 21, корпус 1 стоит 10,5 миллиона рублей, в новостройке - доме номер 15, по соседству с 17-м - за "двушку" просят уже 17 миллионов. Словом, как и обещали столичные власти, участники программы точно не прогадали не только по качеству и комфорту нового жилья, но и по его капитализации.

А ведь в этих новостройках есть еще масса других плюсов. В частности, нежилой первый этаж, где разместятся магазины, аптеки, разные сервисы. Благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками, лавочками, где жители дома, наконец, смогут начать узнавать друг друга по именам, чего так не хватает сегодня жителям мегаполисов.