Школьники в Воронеже избили мужчину-аутиста

Новости

Володин рассказал о депутате, заразившемся COVID-19 на "пленарке" 11:29
Звезда 90-х Влад Сташевский возвращается на ТВ 11:21
В Москве зарегистрировано 4312 новых случаев COVID-19 11:02
Вышел трейлер финала "Леденящих душу приключений Сабрины" 11:01
Министерства обороны СГ проводят совместную коллегию 10:57
Apple поднимет цены в магазине App Store 10:51
В Иркутской области возобновили поиски пропавшего летом Ан-2 10:35
Мишустин назвал лауреатов конкурса "Лучшая муниципальная практика" 10:24
Роспотребнадзор ввел всеобщий масочный режим 10:04
В Подольске задержали наркокурьера 09:56
Центр Илизарова в Кургане перепрофилируют для приема пациентов с COVID-19 09:51
От гриппа в России прививки сделали уже почти 44 миллиона человек 09:43
В Красноярском крае восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом 09:32
В Кирове задержан экс-глава администрации 09:14
Более 90 тысяч россиян воспользовались "горячей линией" по гриппу 08:52
"Википедия" разрешит править статью о выборах в США только опытным пользователям 08:49
В Москве скончался 61 пациент с коронавирусом 08:25
Минздрав разработал меры по недопущению дефицита лекарств для онкобольных 08:20
Сильный ураган обесточил Курганскую область 08:01
В работе Google произошел сбой 07:58
Тайфун на Филиппинах унес жизни троих человек 07:29
Эксперт назвал признаки прослушивания телефона 07:07
Заседания в ООН вернут в онлайн-режим из-за случаев COVID-19 07:07
В Калифорнии объявили массовую эвакуацию из-за лесных пожаров 06:37
CNN: В США готовятся к возможным беспорядкам во время выборов 06:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
27.10.2020 10:53
Рубрика: Общество

Школьники в Воронеже избили мужчину-аутиста

Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)

Установлены личности воронежских подростков, которые избили гулявшего во дворе мужчину-инвалида. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в полиции.

Фото: Пресс-служба ГУ МВЛ по Новосибирской области
В Новосибирске задержали банду похитителей людей

Инцидент произошел 23 октября, о нем в соцсетях сообщила мама пострадавшего. По ее словам, сына пинали ногами местные мальчишки 12-13 лет, после чего он "лежал на земле в обмороке". Ментально мужчина как ребенок, постоять за себя он не может.

- Эти дети избивали его на протяжении пяти лет. Но когда они были поменьше, избиения были детскими, а сейчас у сына синяки, лопнувшая кожа на ногах, живот черный его, - пояснила женщина. - Я документы в полицию отнесла и прошла освидетельствование в судмедэкспертизе.

Заявление у матери потерпевшего приняли не с первого раза, поэтому случай и получил в Воронеже такой резонанс. Вчера ситуацию взял на контроль начальник ГУ МВД по региону генерал-лейтенант полиции Михаил Бородин.

В регионах Общество Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж

Главное сегодня

Сергей Лавров: Москва ответит на хамство Запада
Эксперт Роспотребнадзора назвал срок выхода на плато по коронавирусу
От гриппа в России прививки сделали уже почти 44 миллиона человек
Посольство РФ выступило против ужесточения США выдачи виз журналистам
Минздрав включил российские вакцины в рекомендации по лечению COVID-19
Председатель ВАК Владимир Филиппов: Система научной аттестации станет гибче и демократичнее
Роспотребнадзор напомнил о пользе гимнастики во время эпидемии