Школьники в Воронеже избили мужчину-аутиста

Установлены личности воронежских подростков, которые избили гулявшего во дворе мужчину-инвалида. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в полиции.

Инцидент произошел 23 октября, о нем в соцсетях сообщила мама пострадавшего. По ее словам, сына пинали ногами местные мальчишки 12-13 лет, после чего он "лежал на земле в обмороке". Ментально мужчина как ребенок, постоять за себя он не может.

- Эти дети избивали его на протяжении пяти лет. Но когда они были поменьше, избиения были детскими, а сейчас у сына синяки, лопнувшая кожа на ногах, живот черный его, - пояснила женщина. - Я документы в полицию отнесла и прошла освидетельствование в судмедэкспертизе.

Заявление у матери потерпевшего приняли не с первого раза, поэтому случай и получил в Воронеже такой резонанс. Вчера ситуацию взял на контроль начальник ГУ МВД по региону генерал-лейтенант полиции Михаил Бородин.