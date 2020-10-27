Систему QR-кодов в Москве могут расширить

Систему идентификации посетителей по QR-кодам, которая уже действует в ночных заведениях столицы, могут распространить на другие предприятия торговли и услуг. Об этом сообщил журналистам глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

В ночных клубах Москвы, напомним, с 19 октября применяется так называемая система "чек-ин". На дискотеки и другие развлекательные мероприятия, которые проходят в ночное время, пропускают при условии регистрации номеров телефонов. "Система работает. И работает достаточно четко, - рассказал Немерюк. - Помимо заведений, которые попадают под действие указа мэра, ее уже добровольно применяют и многие другие предприятия общественного питания - кафе и рестораны. Уже добровольно. Возможно, она будет применяться и в других предприятиях торговли".

За восемь дней, по словам чиновника, около 1 700 посетителей ночных заведений получили уведомления о возможном контакте с заразившимся коронавирусом. Поэтому им нужно сдать тест на COVID-19.