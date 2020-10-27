С момента открытия первых двух Московских центральных диаметров не прошло и года, но они уже задали новый стандарт пригородному железнодорожному транспорту. Многие москвичи и жители Подмосковья быстро привыкли, что перед выходом из дома можно не сверяться с расписанием электричек, поскольку ходят они каждые 5-10 минут, а вместо старых поездов с деревянными скамьями к платформам подкатывают современные составы с кондиционерами и туалетами. Меняются и станции МЦД, причем их не просто ремонтируют, а превращают в современные мини-вокзалы, не хуже чем в Европе.

Эскалатор к поезду

Открылся такой вокзал на прошлой неделе и в Долгопрудном. К поездам здесь теперь пассажиры поднимаются по эскалаторам и на лифтах, билеты покупают в теплом, светлом зале.

"Я здесь была всего неделю назад, и это была самая обычная пригородная платформа, даже билеты покупали в автоматах на улице, - рассказала жительница Долгопрудного Марина Кручинина. - Но главная беда была в переходе над путями - подниматься на него приходилось по длинной крутой лестнице. Когда в одной руке у тебя сумка, в другой - сонный ребенок, а на улице холодно или дождь, то такой подъем осилить непросто. А ведь потом нужно еще и спуститься по такой же лестнице!"

Так что на новой станции Марине больше всего нравятся эскалаторы, которые ведут наверх, к кассам, билетным автоматам, турникетам и своеобразному залу ожидания, где можно в тепле подождать электричку. Из Долгопрудного нередко едут не только в Москву, но и дальше в Подмосковье, за пределы МЦД - поезда туда ходят реже, а потому иногда приходится подождать подольше. Новый мини-вокзал как бы висит над путями, и с двух его концов можно спуститься на разные платформы. Они тоже преобразились. Пассажиры здесь теперь всегда укрыты навесом, протянутым до самых путей. Можно здесь и подзарядить телефон или обратиться за помощью к инфоматам - достаточно нажать на кнопку, и вам ответит оператор. "Да и в целом стало уютнее, красивее и современнее", - делится впечатлениями студент Егор. Ему больше всего понравился подвешенный у входа на станцию дирижабль - смотрится эффектно.

Дирижабль, конечно, не настоящий, но внимание действительно приковывает. Модель старого летательного аппарата выкрашена в фирменный цвет МЦД-1, а логотип диаметра украшает хвостовое оперение. Этот арт-объект висит тут не случайно - дело в том, что до октября 1937 года Долгопрудный назывался Дирижаблестрой, и на расположенном здесь предприятии строили дирижабли, включая легендарные "СССР-В5" и "СССР-В6 Осоавиахим".

Дальше - больше

Открывая обновленную станцию в Долгопрудном, мэр столицы Сергей Собянин подчеркнул, что на этом развитие МЦД не остановится. "В этом году 15 новых станций, а по сути дела, 15 новых вокзалов появится в составе железнодорожной инфраструктуры. Причем это не просто вокзалы, они первоклассные, европейского уровня, а может быть, даже и выше. С эскалаторами, лифтами, кассами - со всем необходимым, чтобы обеспечить комфорт пассажиров", - рассказал мэр.

Строительство вокзала в Долгопрудном заняло меньше двух лет, причем стройку вели без остановки движения поездов и круглосуточно. Можно сказать, что это типовой вокзал - подобные комплексы можно встретить уже более чем на 10 остановках. Пять станций на двух диаметрах построили с нуля, еще девять реконструировали. Например, на конечной МЦД-2 в Нахабино теперь тоже эскалаторы, ведущие к подвешенному над путями конкорсу с туалетами и кассами. Принцип здесь применен тот же, но выглядит станция по-другому, так что одинаковой архитектуры ждать не стоит - схожим будет только комфорт, но не внешний вид.

В ближайшие годы, говорят в мэрии, планируется ввести в строй семь новых станций: Петровско-Разумовская, Дмитровская и Илимская на МЦД-1 и Марьина Роща, Котляково, Печатники и Щукинская (она заменит станцию Покровское-Стрешнево) на МЦД-2. За счет этого к 2024 году число станций на двух диаметрах вырастет до 66, а количество пересадок - до 27.

Кроме того, на шести станциях действующих диаметров идет реконструкция. Это Тимирязевская, Баковка, Одинцово и Лобня на МЦД-1, Каланчевская и Подольск на МЦД-2. Быстрыми темпами на МЦД идет и обновление поездов. На первом диаметре его планируют завершить до конца года - для этого закупят 330 новых вагонов. А на МЦД-2 обновление уже завершили, средний возраст вагонов там теперь не превышает трех лет.

Кстати

Ориентация - север

Обновленная станция Долгопрудная сделала более комфортной жизнь не только населения 116-тысячного подмосковного города, но и жителей столичного района "Северный", который практически вплотную прилегает к станции. В нем живут около 39 тысяч человек, и эта цифра постоянно растет.