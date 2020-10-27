В Москве аферист выманил у пенсионерки почти 5 миллионов рублей

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что в Дежурную часть ОМВД России по городскому округу Жуковский обратилась 67-летняя жительница города Москвы с заявлением о хищении более 4,8 миллиона рублей. Злоумышленник с мая 2020 года под предлогами помощи в приобретении и оформлении земельных участков для строительства коттеджей, покупки стройматериалов, оказания услуг по ландшафтному дизайну, узакониванию перепланировки квартиры и помощи в возврате долга получал от заявительницы различные денежные суммы. Свои обязательства мужчина не выполнил, а полученные деньги потратил по своему усмотрению.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости