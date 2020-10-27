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27.10.2020 14:05
Рубрика: Происшествия

В Москве аферист выманил у пенсионерки почти 5 миллионов рублей

Текст: Михаил Фалалеев
Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что в Дежурную часть ОМВД России по городскому округу Жуковский обратилась 67-летняя жительница города Москвы с заявлением о хищении более 4,8 миллиона рублей. Злоумышленник с мая 2020 года под предлогами помощи в приобретении и оформлении земельных участков для строительства коттеджей, покупки стройматериалов, оказания услуг по ландшафтному дизайну, узакониванию перепланировки квартиры и помощи в возврате долга получал от заявительницы различные денежные суммы. Свои обязательства мужчина не выполнил, а полученные деньги потратил по своему усмотрению.
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Сотрудниками уголовного розыска а ОМВД по подозрению в совершении мошеннических действий задержан и доставлен в отдел полиции 28-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья, незаконно проживающий на территории России.

Фото: youtube.com
Мошенник в Москве выманил ювелирные изделия на 800 тысяч рублей

Возбуждено 8 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество".

Жуковским городским судом задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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В Москве аферист выманил у пенсионерки почти 5 миллионов рублей