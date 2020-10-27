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27.10.2020 14:11
Рубрика: Происшествия

В Москве мошенницы отобрали у пенсионерки 55 тысяч рублей

Текст: Михаил Фалалеев
Заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь сообщила, что в ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное поступило сообщение от 85-летней жительницы столицы. По словам заявительницы, к ней домой пришли две неизвестные, которые представились сотрудницами социальной службы. Женщины сообщили пенсионерке о проведении денежной реформы и предложили произвести обмен старых купюр на новые. Для этого незнакомки попросили написать заявление и пересчитать все имеющиеся в доме купюры. Когда потерпевшая достала свои сбережения, злоумышленницы выхватили деньги из ее рук, после чего скрылись. Ущерб составил 55 тысяч рублей.

Оперативники УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из уголовного розыска УВД по ЮАО и ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное при участии коллег из УВД по СВАО и ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО задержали двух мошенниц на выезде из столицы. Ими оказались две приезжие женщины в возрасте 35 и 37 лет, у которых обнаружено и изъято похищенное. Злоумышленницы передвигались на такси, водитель которого не знала о совершенном преступлении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ "Грабеж". В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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В Москве аферист выманил у пенсионерки почти 5 миллионов рублей