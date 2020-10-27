В Москве посадили почти три тысячи именных деревьев

Заявки на посадки именных деревьев в честь новорожденных подали 5 тысяч московских семей, что вдвое больше, чем в прошлом году. Во вторник посадки прошли на западе столицы на берегу Мосфильмовского пруда. Несмотря на коронавирусные ограничения, почти 80 семей приняли участие. Помогали им волонтеры и руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

В прошлом году территорию возле Мосфильмовского пруда, входящую в природоохранный комплекс долины реки Сетунь, приводили в порядок по программе "Мой район". Здесь укрепили береговую линию, поставили лавочки, обновили символ парка - скульптуру "Царевна-лягушка", сделали спортивную площадку, расширили детский городок. Посадки именных деревьев компенсируют нехватку зелени и завершат благоустройство.

День выдался солнечным, поэтому люди с самого утра неспешно подтягивались к посадочным лункам. Кто пришел один, кто семьей, кто прихватив с собой бабушек и дедушек, несмотря на рекомендации властей не выходить из дома. Как рассказал "РГ" одна из бабушек, представившаяся Татьяной Сергеевной, на природу выходить никто не запрещал. "Я в маске, и мы не частокол вбиваем, деревья друг от друга на расстоянии больше социальной дистанции сажаем. Мне приятно посадить дерево для годовалой внучки Ирочки", - сказала пенсионерка.

Тем, у кого не было маски, а такие были, ее выдавали вместе с хозяйственными перчатками, лопатами и саженцами. Саженцы помогали нести волонтеры до заранее выкопанной лунки. Сажали здесь только липы и ивы. Семья Митиных пришла в полном составе: мама Инна, отец Андрей, полугодовалая дочь Злата и годовалый кот Зевс. Отец семейства выбрал иву, поставил дерево в выкопанную заранее ямку. Затем с помощью волонтеров корни дерева закопали, обильно полили основание водой из пруда. А родителям выдали сертификат об участии в программе. Отец семейства поинтересовался, нужно ли ухаживать за "Златиным деревом"? Руководитель департамента ответил, что помощь с поливом может понадобиться только летом в сильную жару. Затем семья подарила Кульбачевскому именную кружку с изображением своего кота.

Как пояснил "РГ" Кульбачевский, за деревьями здесь и в других парках ухаживают специалисты ООПТ, если какое-то дерево пропадет, поставщик саженцев должен будет заменить его за свой счет. Но обычно все крупномеры возрастом 10-15 лет хорошо приживаются, тем более что выращены они в средней полосе России.

- Программа становится популярной, - констатировал Кульбачевский. - Несмотря на коронавирусные ограничения, почти 70 процентов семей сами сажают деревья, а не просят волонтеров. Да и заявок пришло вдвое больше по сравнению с прошлым годом: в 2019 году их было всего 2,3 тыс., в 2020 году - 5044. Несмотря на то, что сажать начали с начала октября, уже посажено 2,7 тыс. деревьев. Завершим акцию в середине ноября, если не слишком похолодает. С будущего года принято решение, что "Наше дерево" высаживать будут еще и весной, заявки уже принимаем. Так, уже одобрена на весну 2021 года высадка 2,1 тысячи деревьев.

Напомним, что участвовать в программе может семья, зарегистрированная в Москве, где ребенок появился на свет не ранее 1 января 2019 года. А подать заявку можно на сайте мэра Москвы. Там же есть карта для выбора места посадки и сорта саженцев.

Кстати, в этом году возглавляет список самых популярных деревьев липа - ее выбрали 2,1 тыс. семей. На втором месте - клен остролистный, этих деревьев будет посажено 822 штуки. На третьем - 718 сосен. Всего в этом году посадки пройдут по 26 адресам. В основном это природные территории, самые массовые пройдут в Битцевском лесу, парках Измайлово и Москворецкий.