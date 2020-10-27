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27.10.2020 09:56
Рубрика: Происшествия

В Подольске задержали наркокурьера

Текст: Михаил Фалалеев

Сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы Управления МВД России по городскому округу Подольск задержали 23-летнего жителя Рязани, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

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Полицейские патрулировали в ночное время суток и заметили припаркованный в лесном массиве автомобиль, внутри которого находился водитель. Мужчина вел себя подозрительно и сильно нервничал. Правоохранители приняли решение провести досмотр. В личных вещах мужчины обнаружили вещества, которые были отправлены на экспертизу. В результате было установлено, что изъятое является наркотическими средствами.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.30, ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Подольским городским судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Подольск Борьба с наркотиками

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