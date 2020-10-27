В Рязани скончался выдающийся пульмонолог Владимир Гармаш

В Рязани на 90-м году жизни скончался основатель научной школы диагностики и лечения бронхолегочных заболеваний Владимир Яковлевич Гармаш. Прощание с выдающимся ученым состоится 29 октября с 11:15 до 12:30 в актовом зале фармацевтического корпуса Рязанского государственного медуниверситета, сообщает сайт вуза.

Профессор Владимир Гармаш - создатель научной школы совершенствования и применения современных методов диагностики, лечения и профилактики бронхолегочных заболеваний. Его исследования по лечению астмы и хронических болезней легких, пневмонии признаны и используются в нашей стране.

Школа Гармаша воспитала семь докторов наук и более 30 кандидатов медицинских наук. Сегодня это ведущие пульмонологи, работающие в разных регионах страны. Владимир Гармаш, более тридцати лет возглавлявший кафедру факультетской терапии Рязанского медицинского института имени академика И.П Павлова, воспитал несколько поколений врачей - терапевтов.

Заслуженный деятель науки РФ Гармаш В.Я. награжден за вклад в развитие науки, медицины и здравоохранения медалью "Гиппократа" и орденом "Верности профессии" за заслуги и достижения в профессиональной деятельности и значительный вклад в развитие РязГМУ имени академика И.П. Павлова. В 2012 году профессор он внесен в энциклопедию "Лучшие люди России" как выдающийся ученый современности.