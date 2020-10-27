Тамбовская область станет пилотной площадкой, где женщины-предприниматели сформируют условия для собственного развития. В формате проектной лаборатории будет разработан региональный стандарт поддержки.

Проще говоря, это документ, где будут описаны нормы, правила, собраны рекомендации по организации и проведению мероприятий, направленных на помощь женщинам-предпринимателям.

Женщины говорят о потребности в новых знаниях

В разработке стандарта принимают участие представители бизнес-сообщества, региональных органов власти, организаций инфраструктуры поддержки, ученые.

"Мы на уровне региона должны определиться, как именно поддержать тамбовских женщин-предпринимателей, не дублируя существующие меры господдержки. И речь идет не только о прямой финансовой поддержке. Чаще всего женщины-предприниматели говорят о потребностях в новых знаниях, поддержке и мотивации", - комментирует начальник управления регионального развития Тамбовской области Ольга Камнева.

По итогам работы региональный стандарт будет представлен руководству региона и общественности.

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